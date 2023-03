P. Švec: SR je pri syntetických palivách blízka pozícia Nemecka

Brusel 2. marca (TASR) - Slovensku je blízka pozícia Nemecka a Talianska, ktoré tlačia Európsku komisiu (EK), aby prišla s návrhom, ktorý vyčlení autá s motormi používajúcimi klimaticky neutrálne syntetické palivá zo zákazu predaja nových vozidiel po roku 2035. V rozhovore pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec po štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.



Portál europe.autonews upozornil, že Taliansko a Nemecko hrozia, že zablokujú plán EÚ zakázať od roku 2035 predaj áut so spaľovacím motorom. Taliansko je proti tomuto zákazu a svoj nesúhlas s plánom, ktorý požaduje, aby výrobcovia áut dosiahli do roku 2035 cieľ nulových emisií, naznačili aj Poľsko a Bulharsko.



Nemecko v tejto súvislosti vyzvalo Európsku komisiu, aby predložila návrh, ktorý z budúcich celoeurópskych pravidiel vyjme vozidlá používajúce klimaticky neutrálne syntetické palivá. Tieto palivá by nemali byť v rozpore s nariadením, na ktorom sa vlani v októbri dohodli členské štáty EÚ, Európska komisia a vyjednávači Európskeho parlamentu. Na znížení emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových áut na nulu do roku 2035. V praxi to znamená zastavenie predaja nových benzínových a naftových áut, ľahkých úžitkových vozidiel a hybridov v eurobloku.



Švec upozornil, že táto téma nebola predmetom rokovaní na štvrtkovej Rade EÚ pre konkurencieschopnosť. Dodal však že mimo hlavných debát sa o tejto veci hovorilo v Bruseli v stredu, počas konferencie na vysokej úrovni venovanej Európskej aliancii pre batérie.



Spresnil, že pozícia Slovenska je v tejto záležitosti zatiaľ opatrná.



"V tomto sme pomerne opatrní, pretože Slovensko je automobilovou veľmocou, v počte vyrobených vozidiel na počet obyvateľov. My sme v tomto skôr konzervatívnejší a pozornejší. Neponáhľame sa v tom, v nejakom administratívnom zákaze výroby vozidiel so spaľovacími motormi k nejakému dátumu zákazu. Sme v tom, že aktuálna pozícia Nemecka alebo Talianska je nám blízko," opísal situáciu Švec. A dodal, že toto je téma, ktorá sa naďalej spresňuje.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)