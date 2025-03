Szijjártó: Maďarsko bude mať výnimku zo sankcií USA voči Gazprombank

Ankara 21. marca (TASR) - Maďarsko bude mať výnimku zo sankcií Spojených štátov zameraných na platby za dodávky ruského plynu na základe zmlúv so spoločnosťou Gazprom, oznámil v piatok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po stretnutí so svojím tureckým kolegom Hakanom Fidanom v Ankare. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Administratíva bývalého amerického prezidenta Joea Bidena uvalila sankcie na ruský plynárenský koncern Gazprom a jeho dcéru Gazprombank, čo dostalo stredoeurópskej krajiny do zložitej situácie, povedal Szijjártó. "Včera sme z Washingtonu dostali informáciu, že našej žiadosti o udelenie výnimky z týchto sankcií bolo vyhovené," dodal minister, pričom zdôraznil že vďaka rozhodnutiu administratívy Donalda Trumpa sú "dodávky energií pre Maďarsko spoľahlivo zaručené". Szijjártó spresnil, že výnimka bude platiť do mája.



V novembri 2024 Spojené štáty uvalili sankcie na spoločnosť Gazprombank, prostredníctvom ktorej sa uskutočňovalo vyrovnanie medzi Maďarskom a Ruskom za dodávky ropy a plynu, ako aj za práce súvisiace s rozšírením jadrovej elektrárne Paks. Moskva a Budapešť museli nájsť alternatívne spôsoby platieb.