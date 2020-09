Szijjártó: Maďarsko vytvorí s Bangladéšom vzájomne výhodnú spoluprácu

Budapešť/Dháka 10. septembra (TASR) – Maďarsko chce s Bangladéšom zriadiť vzájomne výhodnú spoluprácu, v rámci ktorej by boli vytvorené podmienky na vstup maďarských podnikov na trh tejto juhoázijskej krajiny. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v Dháke po schôdzke s bangladéšskym ministrom zahraničných vecí A. K. Abdulom Momenom.



Szijjártó podčiarkol, že pre maďarské podniky je dôležité, aby sa mohli objaviť aj na takomto zhruba 170-miliónovom trhu, pre Bangladéš je zasa dôležité získať technologický vývoj, ktorý dokážu maďarské podniky zabezpečiť.



Šéfovia diplomacií sa dohodli na spolupráci okrem iných aj v oblasti nukleárnej energie. „Bangladéš teraz buduje atómovú elektráreň, ktorej dva bloky začnú produkovať energiu v rokoch 2024 a 2025. Vzhľadom na to, že Maďarsko využíva nukleárnu energiu už štyri desaťročia, Dháka sa zaujíma o maďarské možnosti školenia a vzdelávania," povedal Szijjártó s poznámkou, že viacerých expertov bangladéšskej elektrárne budú školiť v Maďarsku.