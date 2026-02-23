< sekcia Ekonomika
P. Szijjártó: Ropovod Družba je opäť plne prevádzkyschopný
Obnovenie a načasovanie prepravy ropy podľa neho naďalej závisí výlučne od rozhodnutia ukrajinského štátu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 23. februára (TASR) - Maďarsko dostalo od Ruska informáciu, že všetky škody na ropovode Družba boli opravené, a že je plne prevádzkyschopný. Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Ukrajina neobnovuje tranzit ropy výlučne z politických dôvodov, povedal novinárom pred stretnutím so svojimi kolegami z EÚ v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dostali sme ubezpečujúce informácie, že poruchy v Tatarstane, ktoré vznikli v dôsledku útoku na čerpaciu stanicu ropovodu Družba, boli odstránené. To znamená, že všetky úseky ropovodu Družba sú v prevádzkyschopnom stave - fyzicky aj technicky. Technicky môže fungovať celý ropovod Družba,“ povedal Szijjártó.
Obnovenie a načasovanie prepravy ropy podľa neho naďalej závisí výlučne od rozhodnutia ukrajinského štátu. Skutočnosť, že tranzit nie je obnovený, označil za politické vydieranie voči Maďarsku.
V Bruseli v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, na ktorej budú ministri zahraničných vecí krajín Únie rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Maďarsko avizovalo, že bude prijatie nového balíka sankcií proti Rusku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
„Dostali sme ubezpečujúce informácie, že poruchy v Tatarstane, ktoré vznikli v dôsledku útoku na čerpaciu stanicu ropovodu Družba, boli odstránené. To znamená, že všetky úseky ropovodu Družba sú v prevádzkyschopnom stave - fyzicky aj technicky. Technicky môže fungovať celý ropovod Družba,“ povedal Szijjártó.
Obnovenie a načasovanie prepravy ropy podľa neho naďalej závisí výlučne od rozhodnutia ukrajinského štátu. Skutočnosť, že tranzit nie je obnovený, označil za politické vydieranie voči Maďarsku.
V Bruseli v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, na ktorej budú ministri zahraničných vecí krajín Únie rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Maďarsko avizovalo, že bude prijatie nového balíka sankcií proti Rusku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.