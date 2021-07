P. Tkáč konsoliduje projekty s D. Křetínským do J&T Capital Partners

Bratislava 13. júla (TASR) – Spoluzakladateľ finančnej skupiny J&T Finance group SE Patrik Tkáč konsoliduje spoločné investície s českým miliardárom Danielom Křetínským a svoje vlastnícke podiely v spoločných projektoch prevedie do holdingu J&T Capital Partners. V utorok o tom informoval hovorca J&T Banky Milan Janásik.



„Cieľom novej, v Česku založenej holdingovej spoločnosti je správa a rozvoj všetkých existujúcich a budúcich podielov v spoločných obchodných projektoch tandemu Tkáč a Křetínský,“ uviedol Janásik. Holding už odkúpil 44-percentný podiel v spoločnosti EPH, ktorá združuje pôvodné investície v energetike, a počas nasledujúcich mesiacov odkúpi ďalšie vlastnícke podiely, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou Tkáča.



Do J&T Capital Partners by tak mali postupne prejsť 44-percentné podiely vo firmách EP Equity Investment Srl (EPEI), EP Global Commerce a. s. (EPGC), EC Investments a. s. (ECI), Czech Media Invest a. s. (CMI) a holding tiež odkúpi 44-percentný podiel v materskej spoločnosti futbalového klubu AC Sparta Praha. Po vydaní súhlasného stanoviska protimonopolných úradov a veriteľov predávajúcich bude do holdingu tiež začlenený nepriamy štvrtinový podiel v španielskych maloobchodných reťazcoch CECOSA Supermercados, S.L.U., a CAPRABO, S.A.U., ktoré prevádzkujú predajne v Katalánsku a na Baleárskych ostrovoch.



J&T Capital Partners, respektíve jeho dcérska spoločnosť J&T Energy Holding, ďalej prevezme všetky záväzky z vydaných dlhopisov a zmeniek, ktoré boli zastrešené pod spoločnosťou J&T Energy Financing Limited.



J&T Capital Partners je spoločnosťou pod výlučnou kontrolou Patrika Tkáča, no ekonomicky a kapitálovo sa na nej bude významne podieľať skupina J&T Private Equity Group Limited. „Združenie našich podielov v spoločnom portfóliu s Danom pod jednu štruktúru prinesie okrem nepochybne väčšej prehľadnosti najmä výrazné zjednodušenie financovania rozvoja ako existujúcich projektov, ako aj budúcich investičných príležitostí,“ uviedol k vytvoreniu nového holdingu Tkáč.