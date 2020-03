Višváder:Žiadosť o ošetrovné netreba podať hneď po vyhlásení karantény

Bratislava 13. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa vo štvrtok (12. 3.) kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom požiadať o ošetrovné. Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú nasledujúci tvar, napríklad pre pobočku Banská Bystrica ide o adresu v tvare KoronaBB@socpoist.sk. Každá pobočka má teda od 12. 3. dve mailové adresy, na ktoré možno žiadosti o ošetrovné posielať.



"Poistenci sa nemusia obávať toho, že by im dávka nebola priznaná, ak sa hneď po vyhlásení karantény do pobočky telefonicky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné. Rodičia si v súvislosti s novým koronavírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne. Nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň, ako bola škôlka alebo škola uzavretá. Môžu tak urobiť aj v nasledujúcich dňoch – týždňoch. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že dávky sa riadne vyplácajú všetkým, ktorí na to spĺňajú zákonné podmienky, vždy nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac. Znamená to, že napríklad žiadosť o dávku ošetrovné podaná teraz v marci bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky.