P. Wunsch: ECB musí zrýchliť sprísňovanie menovej politiky

Washington 14. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí zrýchliť zvyšovanie úrokových sadzieb rovnako ako kvantitatívne sprísňovanie, uviedol guvernér belgickej centrálnej banky Pierre Wunsch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB by podľa Wunscha mala zrýchliť znižovanie svojej bilancie, a takisto by mohla zastaviť reinvestovanie hotovosti zo splatených dlhopisov, ktoré nakúpila v rámci svojho najväčšieho programu nákupu aktív. Týmto spôsobom by mohla podporiť účinok ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb.



ECB v rámci boja proti inflácii zdvíha úrokové sadzby najrýchlejším tempom vo svojej histórii a zmenšuje svoju bilanciu, ktorú nafúklo dlhé obdobie nákupov dlhopisov. Očakáva, že zdraženie úverov utlmí dopyt a spomalí infláciu.



"Musíme zintenzívniť kvantitatívne sprísňovanie," povedal Wunsch, ktorý je členom Rady guvernérov ECB, agentúre Reuters na okraji jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone. "V tomto roku by sme mohli úplne zastaviť reinvestície a aj v takomto prípade nám bude trvať roky, kým zredukujeme naše portfólio."



Trh podľa Wunscha zatiaľ reagoval na mierne znižovanie bilancie dobre. Dodal však, že "bilancia je stále príliš veľká".



Wunsch takisto uviedol, že ECB musí pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Očakávania trhu na ďalšie zvýšenie o 75 bázických bodov sú podľa neho "rozumné", ale nádeje týkajúce sa zníženia sadzieb na prelome rokov nie sú.



Trhy teraz počítajú s tým, že ECB do septembra zvýši svoju depozitnú sadzbu, ktorá sa aktuálne nachádza na 3 %, na 3,75 %, potom však očakávajú zvrat a opätovné zníženie. To je však v rozpore s tým, ako sa ECB snaží usmerňovať očakávania vývoja menovej politiky. Úrokové sadzby by podľa ECB mali po dosiahnutí svojho vrcholu zostať na tejto úrovni ešte nejaký čas.



"Vzhľadom na to, že mzdová dynamika bude roky nezlučiteľná s dvojpercentným inflačným cieľom a reálne sadzby sú stále nízke, nevidím žiadny rýchly obrat v menovej politike, uviedol Wunsch.