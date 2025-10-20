< sekcia Ekonomika
P. Wunsch: Šance na znižovanie úrokových sadzieb v eurozóne klesajú
Autor TASR
Washington 20. októbra (TASR) - Šance, že Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v redukcii úrokových sadzieb, sa znižujú. Ekonomika totiž vykazuje dostatočnú odolnosť a inflácia sa stále pohybuje v blízkosti inflačného cieľa. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér belgickej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch.
Za ostatný rok do konca júna znížila ECB úrokové sadzby celkovo o dva percentuálne body. Odvtedy ich však drží na stabilnej úrovni.
„Vzhľadom na to, že ekonomika vykazuje dostatočnú odolnosť, pravdepodobnosť, že ECB pristúpi k ďalšiemu zníženiu sadzieb, postupne klesá,“ povedal Wunsch pre Reuters na okraj zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone. „Osobne som spokojný so súčasnou situáciou, aj keď som otvorený aj inému vývoju,“ dodal.
Na druhej strane Wunsch priznal, že nové dovozné clá, ktoré na obchodných partnerov uvalil americký prezident Donald Trump, sa ešte v plnej miere neprejavili. Navyše, dolár je slabý a existuje aj riziko dumpingu prebytočného čínskeho tovaru. Tlak na Európu sa tak môže zvyšovať.
