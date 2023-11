P. Wunsch: Stávky na zníženie úrokov ECB zvyšujú riziká

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) možno bude musieť opäť zvýšiť náklady na pôžičky, ak stávky investorov na uvoľnenie jej menovej politiky podkopú politiku inštitúcie. Uviedol to člen Rady guvernérov a šéf belgickej centrálnej banky Pierre Wunsch v rozhovore vo Frankfurte nad Mohanom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Trhy sú podľa neho "optimistické", ak nepočítajú s možnosťou ďalšieho zvyšovania úrokov a očakávajú prvé zníženie depozitnej sadzby ECB zo súčasných 4 % už v apríli 2024. Podľa neho, ak všetci veria, že banka bude znižovať úroky, potom jej politika nie je dostatočne reštriktívna, čo zvyšuje riziko, že to budete musieť napraviť a vydať sa opačným smerom.



ECB ponechala úrokové sadzby minulý mesiac nezmenené, po prvý raz po sérii 10 agresívnych zvýšení úrokov po sebe. A upozornila, že musia zostať vysoké dostatočne dlho, aby sa inflácia vrátila k cieľu banky na úrovni 2 %. Niektorí predstavitelia už naznačili, že to vylučuje zníženie úrokov v prvej polovici budúceho roka.



Stávky na potenciálne zníženie nákladov na pôžičky vychádzajú z údajov, ktoré ukázali, že región sa snaží získať dynamiku a drasticky spomaľovať infláciu. Predstavitelia ECB sa však stále obávajú zvyšovania miezd a toho, že konflikt na Blízkom východe môže opäť podporiť rast cien energií.



"Myslím si, že trhy sú dnes relatívne optimistické, ak vylučujú možnosť, že budeme musieť urobiť viac alebo že depozitný úrok bude musieť zostať na úrovni 4 % dlhšie," povedal Wunsch, ktorý patrí medzi tzv. jastrabov, teda stúpencov tvrdšej politiky v Rade guvernérov.



Najnovšie ekonomické prognózy ECB predpokladajú zníženie inflácie na 2 % v druhej polovici roka 2025. Inflácia sa medzitým pravdepodobne opäť zvýši v dôsledku kolísania cien energií. Odstránenie vládnej pomoci s vysokými životnými nákladmi znamená tiež, že pokrok pri stláčaní inflácie bude pomalší.



"Ak dospejeme k záveru, že inflácia neklesá dostatočne rýchlo, oznámime to prostredníctvom našej projekcie a našej komunikácie," povedal Wunsch. "Ak z toho trhy nevyvodia, že úroky budú dlhšie vysoké, potom budeme musieť použiť naše nástroje a zvýšiť ich, aby sme sa dostali tam, kam chceme," dodal.



Jeho španielsky kolega Pablo Hernández de Cos vystúpil v pondelok v Madride proti špekuláciám o znižovaní nákladov na pôžičky.



"Súčasná úroveň úrokových sadzieb udržiavaná dostatočne dlho by mala postačiť na dosiahnutie nášho inflačného cieľa," povedal. "Je absolútne predčasné hovoriť o znížení úrokových sadzieb."



Wunsch po nedávnych pozitívnych správach o poklese inflácie nepredpokladá žiadne zmeny v nákladoch na pôžičky na nasledujúcich dvoch stretnutiach ECB v decembri a v januári.