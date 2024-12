Wunsch: V prípade zavedenia amerických ciel bude slabšie euro výhodou

Bombaj 18. decembra (TASR) - Oslabovanie kurzu eura, ktoré smeruje k parite s dolárom, zmierni dôsledky prípadných nových amerických ciel na produkty z eurozóny. Povedal to v stredu pre agentúru Reuters člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Pierre Wunsch.



ECB minulý týždeň opäť znížila úrokové sadzby, pričom vychádzala z nepriaznivejších vyhliadok ekonomického rastu. Navyše predstavitelia ECB dali najavo, že aj zhoršené projekcie vývoja ekonomiky v eurozóne môžu byť príliš optimistické, ak Spojené štáty po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta zavedú nové clá.



Wunsch však v tejto súvislosti povedal, že oslabovanie kurzu eura oproti doláru sa môže ukázať ako výhoda. "Kurz eura klesol oproti doláru už zhruba o 4 % až 5 %. Ak by euro dosiahlo s dolárom paritu, 10-percentné clá by to v podstate kompenzovalo," dodal.



Nevýhodou takéhoto vývoja by však bolo zrýchlenie inflácie. Oslabovanie európskej meny by totiž zvýšilo ceny dovážaných tovarov.



Wunsch okrem toho dodal, že predpoklad trhov na celkovo štyri redukcie úrokových sadzieb v budúcom roku majú zmysel. Sám je však otvorený aj inému smerovaniu, ak si to údaje o inflácii či vývoji ekonomiky budú vyžadovať.