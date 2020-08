P. Žiga kritizuje R. Sulíka za neuplatnenie predkupného práva vo VSE

Bratislava 16. augusta (TASR) - Poslanec parlamentu a exminister hospodárstva Peter Žiga (nezaradený) kritizoval, že si minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) neuplatnil predkupné právo vo Východoslovenskej energetike (VSE). Sulík argumentuje tým, že štát na tom získal 35 miliónov eur. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii Na telo na TV Markíza.



Sulíkovi sa javilo rozumnejšie získať pre štát 35 miliónov eur za to, že sa Slovensko vzdá svojho predkupného práva, ako to, že štát zaplatí 700 miliónov eur za kúpu VSE, keď má ekonomika obrovský deficit. Sulík pripomenul, že navyše vyrokovali aj predkupné právo pre paroplynovú elektráreň Malženice.



Žiga sa pýta, kto rozhodol o tom, že 35 miliónov eur je dosť, a kto odsúhlasil, že sa nebude uplatňovať predkupné právo. Tvrdí, že štát mal dostatok peňazí na odkúpenie VSE. "Máte 8 miliárd eur, ktoré máte v rámci deficitu rozpočtu. Vôbec to na ekonomike necítiť. Mali ste ich použiť na kúpu tohto strategického podniku," podotkol.



Na margo vodíkových technológií Žiga uviedol, že je to "super vec", no je to niečo, čo bude vo svete fungovať tak o 30 až 40 rokov a automobilový priemysel na to nie je pripravený. "Výroba vodíka pre autá je taká drahá, že v tejto chvíli nemáte takú lacnú elektrinu, aby ste mohli transformovať vodík ako palivo," povedal Žiga.



Pre Sulíka je druhoradé, kedy budú vodíkové technológie vo svete fungovať. Je tu podľa neho potenciál a Slovensko by malo zistiť, či ho vie využiť.



Minister chce predstaviť aj "podnikateľské kilečko 2", ktoré však už nepôjde v skrátenom legislatívnom konaní, ako to prvé. Malo by obsahovať vyše 300 ďalších opatrení. Sulík poznamenal, že aj toto "kilečko" bude obsahovať drobnosti. Argumentuje však, že 100-krát drobnosť v konečnom dôsledku pomôže podnikateľom.



"Vy sa presne takýmito 'prkotinami' zaoberáte. Neriešite potrebné veci. Vláda zmarených nádejí," reagoval na to Žiga.