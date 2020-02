Žiga: Máme záujem, aby U. S. Steel Košice kontinuálne pokračoval

Košice 14. februára (TASR) - Výzvy týkajúce sa dosahovania uhlíkovej neutrality, problematická situácia na trhu s oceľou i možnosti pomoci štátu v tomto smere patrili k témam piatkových rokovaní ministra hospodárstva SR Petra Žigu a podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (obaja Smer-SD) s vedením košických oceliarní U. S. Steel. "Máme záujem, aby podnik kontinuálne pokračoval, aby robil investície, ktoré budú modernizovať a inovovať výrobu, a máme záujem o sociálny zmier v tomto podniku," uviedol minister hospodárstva.







Informoval ďalej o tom, že MH SR aj tento rok pokračuje v pomoci energeticky najnáročnejším podnikom, a to v sume 40 miliónov eur. "Už bola k tomuto vypísaná výzva. Predpokladám, že aj U. S. Steel sa prihlási podobne ako minulý rok, keď získal 12 miliónov z týchto 40 miliónov, takže aj toto bude možno pomoc," povedal Žiga.



V súvislosti s environmentálnymi cieľmi Európskej únie (EÚ) minister zároveň poukázal na potrebu hľadať spôsoby na udržanie konkurencieschopnosti košických oceliarní, ale aj európskeho priemyslu voči krajinám, ktoré také vysoké environmentálne štandardy nemajú. "Pokiaľ Európa nezavedie, dajme tomu, uhlíkové clá alebo tarify, tak tá debata bude zbytočná, pretože jednoducho naši výrobcovia nebudú môcť konkurovať ázijským alebo americkým výrobným fabrikám," uviedol.



Prezident U. S. Steel Košice James Bruno konštatoval, že oceliarstvo prechádza veľmi ťažkým obdobím a fabrika zároveň bude potrebovať realizovať projekty dekarbonizácie a modernizácie. Vyjadril sa aj k projektu novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele, ohlásenej pred rokom s investíciou zhruba 114 miliónov eur. Vzhľadom na dosiaľ spomaľujúcu sa ekonomiku je tento projekt podľa neho po dohode s obchodnými partnermi oddialený. "Súčasnú situáciu by som nazval len takou malou dierou na ceste k našej dynamo linke, pretože hneď ako sa rozbehne trh s elektrotechnickou oceľou, tak náš projekt bude pokračovať," uviedol.



Témou rokovaní bolo aj nové programové obdobie pre eurofondy, kde jedným z hlavných cieľov bude "zelená" Európa a aj Slovensko bude mať alokované peniaze na zlepšovanie životného prostredia. "Tu vidíme tiež veľký priestor na to, aby sa U. S. Steel zapojil do tohto programu, čo prinesie jednak zdravšie životné prostredie a pomôže to, samozrejme, aj s potrebnými investíciami," povedal Raši. Súčasťou návštevy členov vlády bolo aj stretnutie s odborármi.



Košický hutnícky podnik trpí pre zvýšený dovoz lacnej ocele do EÚ, vlani v júni preto odstavil jednu z troch vysokých pecí. Následne fabrika oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. V súčasnosti má košický U. S. Steel okolo 9000 zamestnancov, spolu s dcérskymi spoločnosťami je ich zhruba 10.500.