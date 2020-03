Žiga: Ministerstvo nechávam v konsolidovanom stave

Bratislava 19. marca (TASR) – Odchádzajúci minister hospodárstva Peter Žiga cíti po ôsmich rokoch pôsobenia vo vláde nostalgiu a plánuje zostať v kontakte s viacerými kolegami. Ako povedal vo štvrtok pred zasadnutím vlády, rezort necháva vo veľmi konsolidovanom stave. Nastávajúce pôsobenie v Národnej rade SR označil za ľahšie ako prácu na ministerstve.



"Myslím si, že sme odviedli kus dobrej práce," povedal Žiga. Práca parlamentného poslanca je podľa ministra jednoduchšia. "Nemusíte riešiť desať vecí naraz a byť pripravení a zodpovední hneď za všetko, takže skôr si myslím, že to nebude také náročné," tvrdil Žiga.



Podľa šéfa rezortu hospodárstva budú poslanci Smeru-SD aktuálnu situáciu sledovať a novej vláde ponúkol aj spoluprácu. "Budeme, samozrejme, aj nápomocní, pokiaľ by vláda potrebovala v týchto ťažkých časoch aj naše skúsenosti, a pokiaľ nie, necháme to na nej," dodal minister.



S niektorými kolegami vo vláde chce Žiga zostať v kontakte aj naďalej. "Niekedy si tú stredu zavoláme, že sme mali rokovania vlády a budeme nostalgicky spomínať," dodal.