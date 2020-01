P. Žiga: Mochovce budú spustené do prevádzky pravdepodobne koncom roka

Bratislava 28. januára (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) by mohol byť spustený do prevádzky koncom tohto roka. Povedal to v utorok na bratislavskej konferencii Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2020 minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Tretí blok EMO získa súhlas na zavážanie paliva do reaktora od Úradu jadrového dozoru SR počas dvoch až troch mesiacov, potom však nastane administratívny proces pripomienkovania tohto rozhodnutia. "Po tomto administratívnom procese nastane samotná skúšobná prevádzka a spúšťanie," povedal Žiga, podľa ktorého očakáva ministerstvo aj námietky Rakúska.



Žiga upozornil, že súčasná vyššia cena elektrickej energie na trhu pomôže elektrárňam rýchlejšie splatiť úvery na výstavbu, ktorá sa predražila z pôvodne odhadovaných približne 2,5 miliardy eur na súčasných 5,4 miliardy eur. Štát sa totiž pri privatizácii zriekol dividend z firmy, v ktorej má 34 % akcií.



Spustenie tretieho bloku však nemôže byť urýchlené na úkor bezpečnosti. "Mochovce nebudú spustené, pokiaľ bude akýkoľvek otáznik v bezpečnosti," povedal Žiga. Zároveň však odmietol snahu rakúskej vlády o zastavenie výstavby elektrárne, nakoľko každá krajina má nárok na vlastný energetický mix. "O tom, akým spôsobom sa bude vyrábať elektrická energia na Slovensku, alebo v ktorejkoľvek členskej krajine Európskej únie, sa rozhodujú národné štáty samostatne," povedal Žiga.



Podľa ministra je "silne politicky a environmentálne nekorektné", ak Rakúsko kritizuje okolité krajiny za výstavbu a prevádzkovanie jadrových elektrární. "Pritom 25 % elektrickej energie dováža z Česka a táto elektrina je produkovaná v Temelíne," povedal Žiga. "Mali by si uplatniť výhradu vo svedomí, nenakupovať takúto elektrickú energiu, ale vyrábať ju len z obnoviteľných zdrojov," dodal minister.