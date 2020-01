P.Žiga:Na rezort hospodárstva by mali prejsť kompetencie v oblasti CO2

Bratislava 5. januára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR by mohlo prevziať kompetencie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v oblasti odpadového hospodárstva a riadenia emisií oxidu uhličitého (CO2). Ako víziu na ďalšie obdobie to uviedol pre TASR minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Dôvodom na takúto zmenu je podľa neho užšia previazanosť MH s priemyslom, ktorý produkuje podstatnú časť odpadov aj CO2.



Táto agenda už teraz významne ovplyvňuje ekonomiku a priemysel, a dosah sa bude s tlakom EÚ a záväzkami krajín dramaticky zvyšovať. "Ak plánujeme dosahovať uhlíkovú neutralitu v roku 2050, ak chceme zabezpečiť obehové hospodárstvo, aby sa čo najmenej skládkovalo alebo aby sa zásadne obmedzilo skládkovanie, treba efektívnejší model. Aby sme prešli na opakované používanie obalov, aby sme efektívne recyklovali alebo aj spaľovali, tak táto agenda musí prejsť na ministerstvo hospodárstva, pretože na ministerstve životného prostredia nemajú ani zďaleka takú interakciu s priemyslom," povedal Žiga.



Odpadové hospodárstvo by malo byť delimitované do kompetencie MH ako súčasť cirkulárnej ekonomiky. "Zároveň je zmysluplné, aby zo životného prostredia prešla na ministerstvo hospodárstva aj agenda CO2, pretože je súčasťou priemyslu na Slovensku, a pokiaľ priemysel tvorí 26 % hrubého domáceho produktu (HDP), tak riadenie emisií CO2 vo výrobe je veľmi podstatné," dodal minister.