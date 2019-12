P. Žiga: Neočakávame zvyšovanie rozpočtu dostavby blokov v Mochovciach

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v tejto chvíli neočakáva zvyšovanie rozpočtu dostavby jadrových blokov v Mochovciach (EMO). Uviedol to minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.



"V tejto chvíli nie. Sú tam nejaké opravy, neviem, či to bude predstavovať požiadavku na zvýšenie rozpočtu. My sme v dostavbe však už veľmi ďaleko, my hovoríme už o tom, že Slovenské elektrárne podajú žiadosť na zavážanie (jadrového) paliva do reaktora. Sme teda vo finálnej fáze, aj keď sa pri kontrole objavili nejaké problémy s káblami a tesneniami, čo nechcem marginalizovať," priblížil v reakcii na otázku, či rezort hospodárstva očakáva ďalšie nároky na zvyšovanie rozpočtu dostavby.



"Je veľmi dobre, že sme sa s dostavbou dostali už do tejto fázy a je veľmi dobre, že hlavná autorita, ktorou je Úrad jadrového dozoru, nenecháva nič na náhodu. Ak bude treba niečo naprávať, nech to trvá aj tri-štyri mesiace. Ja som s tým úplne v poriadku, ide nám predovšetkým o bezpečnú prevádzku," podčiarkol.



Pripomenul, že počas uplynulých dní bola v EMO medzinárodná expertná skupina na kontrole. "Skonštatovali niektoré nedostatky, skonštatovali niektoré pozitíva, ktorými sa budú inšpirovať," doplnil.



To, či zistenie nedostatkov v EMO bude znamenať dramatické oneskorenie času spustenia reaktora do prevádzky nevedel Žiga potvrdiť. "Ešte nemám príslušnú správu expertov na stole, takže nemám ešte detailné informácie," dodal Žiga.