Žiga: Plynulé dodávky elektriny, plynu a palív by mali byť zabezpečené

Bratislava 9. marca (TASR) – Slovensko by malo mať zabezpečené plynulé dodávky plynu, pohonných hmôt a elektriny aj v prípade výrazného rozšírenia nového koronavírusu v krajine. Dosluhujúci minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) vyzval všetky podniky kritickej infraštruktúry, aby zabezpečili záložné tímy na obsluhu najdôležitejších zariadení. Žiga to v pondelok povedal po stretnutí s veľkými zamestnávateľmi, najmä zástupcami automobiliek.







"Môže nastať situácia, že pracovníci, ktorí obsluhujú napríklad jadrovú elektráreň alebo dispečing pri prenose elektrickej energie, budú musieť ísť do karantény," povedal Žiga. Aby bola zachovaná plynulá dodávka energií, mali by byť záložné tímy pripravené zastúpiť svojich kolegov. Minister sa údajne stretol s pozitívnou reakciou na svoje požiadavky, a to aj u spoločnosti Slovnaft, ktorá nepatrí pod akcionársku štruktúru ministerstva hospodárstva.



Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) by veľkí zamestnávatelia na Slovensku dokázali ustáť približne 10-percentný výpadok zamestnancov. Pri vyššom percente absencie pracovníkov by museli firmy už obmedzovať, respektíve zastavovať výrobu.