Žiga: S Naftogazom budeme hľadať riešenia dodávok plynu cez Ukrajinu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) a generálny riaditeľ ukrajinskej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov sa zhodli na tom, že budú hľadať obojstranne ekonomicky a politicky prijateľné riešenia dodávok plynu cez Ukrajinu, ktoré podporia aj ďalšie krajiny EÚ. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



"Pre Slovensko, ale aj ďalšie susedné krajiny je dôležité zachovať plynulé zásobovanie zemným plynom a ropou, s čím súvisí tranzit ruského plynu aj po roku 2024," zdôraznil Žiga s tým, že Slovensko privíta každú možnosť, ktorá zabezpečí dostatok zemného plynu v prijateľnej cene pre priemysel a domácnosti. Černyšov podľa odboru komunikácie ocenil aktuálnu pomoc a spoluprácu so Slovenskom.



Naftogaz je ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť. Prostredníctvom nej prúdi na Slovensko ropa a plyn z Ruska, pričom jej zmluva s ruským Gazpromom na dodávku plynu do EÚ cez územie Ukrajiny trvá len do konca tohto roka