P. Žiga: SR si definitívne ochránila právo chrániť si slovenskú vodu

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenská republika si definitívne ochránila právo chrániť si slovenskú vodu. Uviedol to exminister životného prostredia, exminister hospodárstva a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady SR za mimoparlamentnú stranu Hlas-sociálna demokracia Peter Žiga v reakcii na informáciu Ministerstva financií (MF) SR, že SR vyhrala spor s poľským investorom Muszynianka.



"Podarilo sa nám dosiahnuť obrovské víťazstvo, ktoré naplno ocenia budúce generácie, a vybojovali sme významný právny precedens aj pre iné štáty. Ešte ako minister životného prostredia som pomohol presadiť ústavný zákaz vývozu vody, ako strategickej suroviny," podčiarkol.



Impulzom podľa Žigu bola snaha poľskej firmy vybudovať potrubie popod rieku Poprad, aby mohli slovenskú minerálku dávať do fľašiek v Poľsku a nie u nás. "Urobili sme zásadné a odvážne rozhodnutie, za ktoré Slovenskú republiku firma okamžite zažalovala a chodil som vypovedať pred medzinárodný tribunál v Haagu. Zvíťazili sme, definitívne sme ochránili naše právo chrániť slovenskú vodu a žalobca nemá právo na žiadne náhrady škody," dodal Žiga.



Tlačový odbor MF SR informoval, že SR vyhrala spor s poľským investorom Muszynianka v medzinárodnej investičnej arbitráži. Predmetom sporu bola otázka využívania minerálnej vody z prameňov nachádzajúcich sa v slovenskej obci Legnava, ktorá sa mala prepravovať prostredníctvom potrubia do Poľska a fľaškovať v poľskej obci Muszyna. Žalobca požadoval od SR vyplatenie náhrady škôd vo výške takmer 170 miliónov eur z dôvodu, že novela Ústavy SR regulujúca vývoz nebalenej vody je v rozpore s medzinárodným právom.



Arbitrážny tribunál podľa MF SR potvrdil, že regulácia zavedená novelou Ústavy SR nie je arbitrárna a žiadnym spôsobom nepredstavuje porušenie bilaterálnej investičnej dohody. Rozhodnutie arbitrážneho tribunálu vytvára dôležitý precedens aj pre ostatné štáty EÚ, keďže deklaruje, že SR má právo v plnej miere ochraňovať svoje prírodné zdroje.