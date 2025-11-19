< sekcia Ekonomika
P3 Logistic Parks na Slovensku masívne expanduje
Novozískané portfólio predstavuje celkovo 95.535 m2 naprieč západným, severným a východným Slovenskom.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - P3 Logistic Parks, popredný európsky developer a dlhodobý vlastník logistických nehnuteľností, oznámil významnú akvizíciu portfólia s rozlohou takmer 100.000 metrov štvorcových (m2) od spoločnosti Stoneweg Europe Stapled Trust (SERT). Táto transakcia posilňuje pozíciu P3 na slovenskom trhu a zdvojnásobuje jej pôsobenie v mimoriadne žiadanej lokalite Nového Mesta nad Váhom. Akvizícia tiež zahŕňa dve haly v Žiline a Košiciach.
Novozískané portfólio predstavuje celkovo 95.535 m2 naprieč západným, severným a východným Slovenskom, pričom všetky lokality majú priamy prístup k hlavným dopravným koridorom, vrátane diaľnic D1 a E571.
Srdcom akvizície je posilnenie pozície P3 v Novom Meste nad Váhom. P3 tu už vlastní a spravuje logistický park s rozlohou 26.000 m2, doplnený o pozemok s povolením pre ďalšiu výstavbu až 26.000 m2. Novo získané tri priľahlé budovy tak rozšíria existujúci park P3 Nové Mesto na celkovú plochu presahujúcu 100.000 m2, čím vytvára jeden z najväčších a najstrategickejších logistických uzlov v regióne.
Okrem Nového Mesta nad Váhom transakcia zahŕňa ďalšie dve lokality, a to v Žiline a Košiciach. P3 už v oboch regiónoch prevádzkuje parky, čím posilňuje svoju celoštátnu pôsobnosť na viacerých miestach.
V Žiline ide o halu s rozlohou 5044 m2 umiestnenú v priemyselnej zóne KIA Motors, ktorá ponúka priamy prístup k hlavným dodávateľským reťazcom automobilového a výrobného priemyslu na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.
V Košiciach sa nachádzajú dve aktíva s celkovou rozlohou 11.759 m2, strategicky umiestnené pre obsluhu trhov v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku a kľúčových miestnych výrobných centier vrátane závodov Volvo a U. S. Steel.
P3 je dlhodobý vlastník, správca a developer európskych priemyselných nehnuteľností s celkovou prenajímateľnou plochou vyše 10,1 milióna m2 a pozemkov v kľúčových logistických lokalitách pripravených na okamžitú výstavbu s rozlohou 3,5 milióna m2. P3 pôsobí v 10 krajinách, v Európe stavia a investuje už viac ako dvadsať rokov.
