P3 oficiálne otvorila novú halu v parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne

Lozorno 14. decembra (OTS) - Priestor pre expanziu svojho podnikania v nej našli dlhodobí klienti spoločnosti P3 Logistic Parks. Sú nimi IHLE, európsky veľkoobchodník s automobilovými pneumatikami a diskami a MX Logistika SL, distribučný sklad pre sieť obchodov s nábytkom MÖBELIX. Tá je zároveň najväčším nájomníkom P3 s celkovou prenajímanou plochou približne 69 000 m2.Hala DC7B s plochou 21-tisíc m2 je pokračovaním expanzných zámerov v rámci logistickej budovy DC7. S jej výstavbou začala P3 ešte v septembri minulého roka s cieľom vyhovieť požiadavkám na rozšírenie dlhodobého klienta IHLE. Tá si prenajíma priestory v parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne už od roku 2011 a spolu s P3 absolvovala dovedna tri relokácie. V rámci celkovej výmery novej haly IHLE podniká na približne tretine celkovej plochy, teda zhruba na 6 500 m².Ďalším dlhodobým a po novom už aj najväčším nájomníkom P3 Logistic Parks a parku P3 Bratislava D2 je spoločnosť MX Logistika SL, ktorá je distribučným skladom pre sieť obchodov s nábytkom MÖBELIX. Tovar vyváža popri Rakúsku aj do Česka a Maďarska, pričom v rámci veľkého rozšírenia priberie onedlho do svojho distribučného portfólia ďalšiu krajinu. V novej hale DC7B podniká spoločnosť na ploche takmer 13 500 m². V logistickom parku P3 Bratislava D2 si prenajíma priestory však aj v iných halách. Celková prenajímateľná plocha tohto nájomníka v parku je tak dovedna približne 69 000 m².Nová hala DC7B v logistickom parku P3 Bratislava D2 je expanziou siedmej nehnuteľnosti, ktorú P3 Logistic Parks v tomto areáli s celkovou plochou 236 890 m² spravuje. Ide o modernú nehnuteľnosť najvyššej kvalitatívnej úrovne A s certifikáciou BREEAM Very Good, ktorá spĺňa prísne environmentálne kritériá. Unikátom v parku pri Lozorne je aj 300-ročný dub, ktorému P3 prispôsobila plány výstavby novej haly a zmenšila úžitkovú zastavanú plochu o približne 3 000 m².