Packeta otvára sieť pre iných dopravcov, ako prvý sa pripojil DPD
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Logistická skupina Packeta začína sprístupňovať svoju sieť výdajných boxov aj pre ďalších dopravcov. Ako prvá začala túto službu od polovice októbra na Slovensku a v Českej republike využívať spoločnosť Direct Parcel Distribution (DPD). Informovali o tom tento týždeň obidve firmy.
Otvorenie siete v praxi znamená, že zákazník si bude môcť vybrať preferovanú spoločnosť, ktorá mu zásielku doručí do Z-Boxu, či už to bude cez Packetu, alebo iného dopravcu. DPD je prvým partnerom, pričom ďalší majú nasledovať. Cieľom je lepšie využiť existujúcu kapacitu a ponúknuť väčšiu flexibilitu zákazníkom.
Zapájanie ďalších dopravcov do siete sa podľa Packety uskutočňuje výhradne v lokalitách s aktuálne voľnou kapacitou a s presným riadením, ktoré zabezpečuje plynulú prevádzku bez preťaženia alebo zdržania prepravy. Dopravcovia si môžu online rezervovať voľné schránky na daný deň. Celá doručovacia infraštruktúra zostáva v réžii skupiny Packeta.
„Máme najväčšiu sieť výdajných boxov v Česku aj na Slovensku a dáva nám zmysel ju zdieľať. Podporíme tak udržateľný rozvoj výdajnej infraštruktúry a znížime zbytočné duplicitné inštalácie boxov na miestach, kde už existuje funkčná kapacita,“ vysvetlil generálny riaditeľ skupiny Packeta Erich Čomor.
„Prepájaním viacerých otvorených sietí výdajných boxov vrátane našej vlastnej infraštruktúry vytvárame efektívne a udržateľné riešenia, ktoré prospievajú nielen zákazníkom, ale aj celej logistickej infraštruktúre na Slovensku. Budúcnosť samoobslužných boxov nevidíme v bezhlavom rozširovaní, ale v inteligentnej spolupráci, zdieľaní kapacít a otvorených inováciách,“ konštatoval generálny riaditeľ DPD Slovensko Peter Pavuk.
Súčasťou stratégie skupiny Packeta je aj zvyšovanie kapacity celej siete. Viac sa preto sústreďuje na celkový počet výdajných schránok, nielen na zvyšovanie počtu samotných Z-Boxov. Zatiaľ čo na začiatku roka 2025 mala približne 690.000 schránok, do konca roka ich plánuje mať viac ako milión. Využije pritom úpravu existujúcich boxov, výstavbu nových v spolupráci s obchodnými reťazcami či rozširovanie siete v lokalitách s vysokým dopytom.
