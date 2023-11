Packeta zaviedla skrátenie doby uloženia zásielok na výdajnom mieste

Bratislava 21. novembra (TASR) - Logistická a doručovacia služba Packeta od 1. novembra zaviedla sezónne skrátenie doby uloženia zásielok na výdajných miestach. Počas vianočnej sezóny si tu bude môcť zákazník zásielku vybrať do piatich dní, počas ktorých je prevádzka otvorená. Informovala o tom spoločnosť.



V prípade tzv. Z-Boxov sa doba podľa spoločnosti uloženia nemení. Štatistiky totiž ukazujú, že zákazníci si balíky zo schránok v blízkosti domu či práce vyberajú väčšinou už v deň ich doručenia.



"Už dnes cítime, že počet zásielok v preprave postupne narastá. Už teraz tak vieme predpovedať, že v utorok 12. decembra budeme mať v preprave až o 310 % viac zásielok, než je bežný priemer počas roka. Napriek tomu sme sa na krízový scenár dostatočne pripravili a vianočné darčeky doručíme pred Štedrým dňom aj pre posledných oneskorencov," priblížil výkonný riaditeľ Packeta Slovakia Alexander Jančo.



Do skladov Packety podľa spoločnosti v týchto dňoch prichádza oveľa viac brigádnikov, ktorí zabezpečia triedenie vianočných zásielok. Kým počas roka tvoria len približne tretinu všetkých zamestnancov, pred sviatkami je ich až 70 %. Rovnako tak sa zvýši počet kuriérov doručujúcich na výdajné miesta, do Z-Boxov, ale aj na domáce adresy.



Tí počas sviatkov doručia aj dvojnásobne viac zásielok než počas zvyšku roka. Paradoxne, počet kilometrov, ktoré najazdia, sa nijako výrazne nemení. Adresy zákazníkov sú totiž blízko seba a kuriér väčšinu času čaká, kým si zákazník po zásielku príde pred dom.



Jančo dodal, že Packeta umožňuje v prípade naplnenia kapacity Z-Boxu presmerovanie zásielky na ľubovoľné výdajné miesto podľa vlastného výberu. "Veľmi dobre si uvedomujeme, že spokojnosť zákazníka s doručovaním sa veľmi rýchlo dokáže premietnuť aj do spokojnosti so samotným e-shopom. Na Vianoce sme sa tak pripravovali nielen kvôli našim zákazníkom, ale aj pre zachovanie maximálnej kvality služieb voči našim partnerským e-shopom," uzatvoril Jančo.



Packeta disponuje sieťou približne 1300 výdajných miest a 1700 Z-Boxov, ktoré sú v pešej dostupnosti pre väčšinu obyvateľov.