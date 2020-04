Pád ceny ropy prinesie lacnejší benzín, ovplyvní aj ceny potravín

Bratislava 21. apríla (TASR) – Cena ropy v posledných týždňoch zažíva nestabilné obdobie. V pondelok (20. 4.) sa trh s ropou v USA doslova zrútil, keď ceny boli prvýkrát v histórii záporné. Májový kontrakt na americký typ ropy WTI v pondelok prudko poklesol o vyše 300 % až na –37,63 USD (-34,65 eura) za barel (159 litrov). V utorok sa vrátila cena späť do pozitívneho teritória, jej hodnota s dodaním v máji je však stále extrémne nízka, pohybuje sa okolo 1,50 USD. Oslabuje aj severomorská ropa Brent, keď cena s dodávkou v júni dosiahla 25,29 USD/barel. Pokles ceny ropy prinesú v nasledujúcich týždňoch lacnejší benzín a ovplyvní aj ceny potravín.



"Vývoj na trhu s ropou má dosah aj na slovenského spotrebiteľa. A to nielen na nižšie ceny benzínov a nafty, ale aj na spomalenie zdražovania potravín," uviedla analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Prudký pád ceny americkej ropy WTI však priamo ceny palív na Slovensku neovplyvní. Tie sa na našich čerpacích staniciach odvíjajú od jedno- až dvojtýždňových priemerných cien palív na rotterdamskej burze, kde sa obchodujú palivá z ropy Brent. Hoci sa od začiatku roka ceny palív znížili o 15 - 17 %, nedá sa podľa Sadovskej vylúčiť ani ich ďalší pokles až k úrovni jedno euro za liter. "Ak by sa tak stalo, na Slovensku by išlo o vyše 11-ročné minimum. Naposledy bola totiž cena za liter 95-oktánového benzínu nižšia ako jedno euro v januári a na začiatku februára 2009. "Vtedy nízke ceny pohonných látok, ale aj ropy, súviseli s hospodárskou krízou vo svete," pripomenula analytička.



Aktuálne ceny ropy sa už podľa Sadovskej prejavili napríklad aj na indexe svetových cien potravín Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý v marci oproti februáru výraznejšie klesol. "Potraviny je potrebné vyrobiť a do obchodov prepraviť. Preto neodmysliteľnou súčasťou ich cenotvorby je aj vývoj cien energií a pohonných látok," ozrejmila Sadovská.



Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová upozornila, že svetová cena ropy je celkovo na rekordne nízkych úrovniach. Ani dohoda organizácie štátov vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov na čele s Ruskom, že v máji a júni znížia ťažbu o 9,7 milióna barelov denne, viditeľnejší rast cien ropy nepriniesla. "Aj v ropnom svete dominujú obavy ohľadom vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na globálne hospodárstvo a s tým súvisiaci dopyt po rope. Momentálne totiž svet nepotrebuje ropu v takom množstve, ako zvyčajne," uviedla Muchová.