Pád Silicon Valley Bank ukazuje trhliny v globálnom finančnom systéme

New York 12. marca (TASR) - Po skončení desaťročnej éry lacných peňazí sa v globálnom finančnom systéme objavujú trhliny. Niektorí investori sa tak obávajú "šírenia nákazy" vo finančnom sektore po kolapse banky Silicon Valley Bank (SVB) tento týždeň, ktorá sa špecializovala na technologické spoločnosti podporované rizikovým kapitálom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, spustil vlani svoj najagresívnejší cyklus zvyšovania úrokových sadzieb od začiatku 80. rokov 20. storočia. Pridali sa k nemu aj ďalšie centrálne banky. Globálni investori tak čelia následkom, zaznamenali už najdlhší výpredaj technologických akcií od prasknutia bubliny dotcom na prelome tisícročí.



Po páde SVB, druhom najväčšom krachu banky v USA, sa účastníci trhu obávajú ďalších problémov, keďže stúpajúce úrokové sadzby obmedzujú prístup k lacným peniazom a odhaľujú zraniteľné miesta v ekonomike.



Veľkí investori tvrdia, že vláda vo Washingtone musí podniknúť rýchle kroky, aby sa vyhla rozsiahlejším výberom v bankovom systéme po kolapse SVB.



Dôsledky pádu banky zatiaľ pociťujú najmä investori a inštitúcie, ktoré uzatvárali rizikové stávky. Uvidí sa, či zasiahnu aj ostatných a objaví sa nová kríza. Tá by mohla závisieť aj od toho, ako tvrdo budú svetové centrálne banky tlačiť úrokové sadzby vyššie.



Šéf Fedu Jerome Powell tento týždeň potvrdil pokračovanie dvíhania sadzieb, ale zdôraznil, že diskusia stále prebieha a rast úrokov bude závisieť od nadchádzajúcich údajov. Predstavitelia USA tiež pripomínajú, že bankový systém je robustný.



Ministerka financií Janet Yellenová a Biely dom uviedli, že americký bankový systém je odolnejší, ako bol počas globálnej finančnej krízy v roku 2008.



Trh zvažuje, či sa problémy SVB premietnu do kalkulácií Fedu a podnietia ho, aby spomalil tempo zvyšovania úrokových sadzieb.



Kalifornské bankové regulačné úrady zatvorili Silicon Valley Bank v piatok (10. 3.) po tom, ako banka, ktorá mala na konci roka 2022 aktíva v hodnote 209 miliárd USD (197,43 miliardy eur), zaznamenala výber vkladov až vo výške 42 miliárd USD za jediný deň, čím sa stala insolventnou.



Údaje regulačných úradov ukázali, že 89 % vkladov SVB v hodnote 175 miliárd USD bolo koncom roka 2022 nepoistených. Pád banky zasiahol množstvo firiem, ktoré s ňou obchodovali.



Investori preto hľadajú slabé miesta aj inde a utekajú z bánk, kde vnímajú riziká.



(1 EUR = 1,0586 USD)