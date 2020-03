Palčák: Nového ministra dopravy čaká veľa práce

Bratislava 20. marca (TASR) – Nastupujúceho ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) čaká veľa práce aj problémov, ktoré bude treba riešiť. Dôležitá je najmä reálnosť cieľov, pretože v minulosti mnoho sľubov v doprave zostalo len na papieri. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák.



Nový minister dopravy, ale aj celá vláda nastupuje podľa jeho slov vo veľmi zložitom období, v ktorom sa do popredia dostávajú skôr témy ako ochrana ľudského zdravia a následne záchrana ekonomiky. "Ale vidíme aj v takých kritických časoch, ako je doprava veľmi dôležitá. Či už kvalitná dopravná infraštruktúra a hlavne verejná osobná doprava," poznamenal.



Verí, že nástupca Árpáda Érseka (Most-Híd) bude v rezorte rozvíjať veci, ktoré fungujú, a tie, ktoré nefungujú, sa bude snažiť naštartovať. "O novom ministrovi mám informácie, že je schopný manažér a odborník hlavne v jednej časti pôsobnosti ministerstva, a to telekomunikácie. Verím, že sa obkolesí kvalitnými ľuďmi, rýchlo sa zoznámi so stavom rezortu a stanoví si ciele, ktoré budú merateľné a hlavne reálne," zdôraznil Palčák. Nový minister podľa neho bude potrebovať politickú podporu a silný odborný tím.



Doležal podľa neho bude musieť riešiť veľa problémov, napríklad veľké meškanie výstavby na dôležitých úsekoch diaľnic, či nedostatočné tempo modernizácie železničnej infraštruktúry. Zaoberať sa podľa Palčáka bude musieť aj riešením kritickej situácie stavu ciest prvej triedy, ale aj omnoho väčším zatraktívnením verejnej osobnej dopravy. Verejná doprava je totiž podľa neho nielen dôležitá, ale aj strategická.



Potrebné je podľa neho najmä viac prioritizovať železničnú dopravu, čo je možné len jej skvalitňovaním. Dôležitú úlohu bude stále zohrávať aj verejná autobusová doprava. "Tu by som hľadal aj riešenia, ako najlepšie naložiť s akciami, ktoré vlastní štát v SAD v SR. Zamyslieť sa, či by sa ich vlastníkmi nemohli stať napríklad vyššie územné celky, ktoré by priamo mohli vstúpiť do rozhodovania," načrtol. S tým podľa neho súvisí aj dotiahnutie projektu národnej dopravnej autority.



Pripomenul však, že rezort má aj ďalšie dôležité úlohy. "Výstavba nájomných bytov, ktoré sú politickou agendou strany, ktorá má v gescii rezort, a s tým súvisiaca aj zmena stavebného zákona, ktorá je už dlhé roky sľubovaná a nesplnená. Všetko toto ale v súčasnom čase bude veľmi ťažké zabezpečiť," podotkol Palčák. Poukázal na dôležité finančné zdroje, ktoré pri dopravných projektoch nie sú malé a na skutočnosť, že v nastávajúcej kríze to bude veľmi ťažké. Zdôraznil preto potrebu využiť eurofondy alokované v rezorte do posledného eura.



Rezort má v gescii tiež cestovný ruch, ktorý je v súčasnosti jedným z najviac zasiahnutých odvetví. Podľa Palčáka môžu byť následky v tomto sektore kritické. Po prekonaní situácie okolo nového koronavírusu sa však podľa neho môže stať, že Slováci budú viac využívať slovenské zariadenia.