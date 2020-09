Palenčár: Realitný trh už funguje na 90 %, chýbali úradníci

Bratislava 20. septembra (TASR) – Realitný trh funguje zhruba na 90 % v porovnaní so stavom spred vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19. Odhaduje to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Ako uviedol pre TASR, trh realít by dosahoval vyššie čísla, keby rozsah a skladba ponuky zodpovedala existujúcemu dopytu.



"Nízka ponuka nehnuteľností v niektorých regiónoch v kombinácii s vysokým dopytom spôsobuje stagnáciu trhu. Je to sčasti spôsobené určitým časovým výpadkom v stavebníctve počas prvej vlny pandémie, ako aj ponukou starších nehnuteľností," špecifikoval Palenčár. Počas koronakrízy sa zároveň spomalili aj povoľovacie procesy, keďže závisia od disponibilnej pracovnej sily. "A vieme, že to, že deti – žiaci zostali doma, spôsobilo výpadok v práci u pracujúcich rodičov, a to sa prejavilo ako 'chýbajúce kapacity' na strane zamestnávateľov, na úradoch, v bankách a podobne," podotkol Palenčár.



Prísne hygienické opatrenia, naopak, urýchlili vo zvýšenej miere využívanie moderných digitálnych technológií v realitných kanceláriách. Dnes je pre nich bežné ponúkať online služby, ako napríklad videoobhliadky nehnuteľnosti, online prezentácie a podobne. "Na slovenskom trhu existuje funkčná sieť subdodávateľov v oblasti digitálneho spracovania ponuky nehnuteľností, ktorá dokáže pokryť zvýšený dopyt," poznamenal Palenčár.



Ako vysvetlil, ak by mal realitný trh akcelerovať, bolo by potrebné zväčšiť aktuálnu ponuku. "V súčasnosti máme na Slovensku regióny, kde výrazne chýba ponuka nehnuteľností na predaj. Vzhľadom na silný dopyt je potrebné, aby na trh pribúdali nové projekty s moderným bývaním a tiež projekty z oblasti, v ktorej by sa vychádzalo z konceptu nájomného bývania," uzavrel Palenčár.