Nové paletové vozíky prinášajú inovácie, efektivitu a udržateľnosť

Bratislava 16. apríla (OTS) - V súčasnej dobe, keď logistika a manipulácia so zásobami zohrávajú kľúčovú úlohu v úspechu firiem, paletové vozíky sa stali nepostrádateľným nástrojom. S množstvom druhov a variácií sa môže výber správneho modelu zdať zložitý. Opak je však pravdou. Pomocnú ruku totiž podáva webová stránka spoločnosti Jungheinrich Profishop. A ak to nestačí, k dispozícii sú experti, ktorí poradia správne vozíky s cieľom zefektívniť procesy, znížiť náklady a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti.Paletové vozíky sa delia do troch hlavných kategórií: Starter, Performance a Professional. Vozíky kategórie Starter sú určené pre menšie firmy a základné úlohy, pričom sú cenovo dostupné a ideálne pre menej náročné prostredia. Tieto modely, ako napríklad Jungheinrich AME 13, ponúkajú nosnosť okolo 1 300 kilogramov (kg) a základné funkcie, čo ich robí atraktívnymi pre firmy s obmedzeným rozpočtom. Cena takýchto vozíkov sa pohybuje približne 2 400 eur.Na druhej strane paletové vozíky v kategórii Performance, ako napríklad Jungheinrich EJE M15, kombinujú robustnosť s rôznymi funkciami, ktoré zlepšujú efektivitu práce. Tieto modely sú navrhnuté tak, aby zvládali stredne náročné operácie, ich nosnosť dosahuje zhruba 1 500 kg s vyššou rýchlosťou a komfortom pri ovládaní. Cena sa pohybuje okolo 4 000 eur.Nakoniec, vozíky klasifikované ako Professional, ako Jungheinrich EJE 118, predstavujú vrchol inovácie a technológie. S nosnosťou až 1 8000 kg sú ideálne pre náročné úlohy, pričom ich cena sa pohybuje od 8 000 do 13 000 eur, v závislosti od vybavenia a prispôsobenia.Každá z cenových hladín ponúka jedinečné výhody. Vozíky v kategórii Starter sú ideálne pre malé podniky, ktoré hľadajú ekonomické a funkčné riešenie. Pritom ich jednoduché ovládanie a nízke náklady na údržbu zjednodušujú každodenné operácie. Performance vozíky zasa ponúkajú vyššiu úroveň efektivity a prispôsobivosti, čo ich robí ideálnou voľbou pre firmy, ktoré potrebujú flexibilitu na adaptáciu na meniace sa podmienky. Mnohí užívatelia hlásia zvýšenie produktivity o 15-20 percent pri prechode z hlasitých a ťažkopádnych strojov na tichšie, elektrické paletové vozíky.Professional modely nielenže zvyšujú produktivitu, ale aj zabezpečujú bezpečnostné štandardy v náročných prevádzkových podmienkach. Vďaka pokročilým technológiám, ako sú ASR (Automatic Speed Restoration) a bez údržbové BLDC motory, dokážu efektívne prispôsobiť človeku aj podmienkam prostredia. Mnoho podnikov, ktoré prešli na profesionálne Jungheinrich modely, zaznamenalo nielen zlepšenie výkonu, ale aj zníženie nákladov na energiu a údržbu.Spoločnosť Jungheinrich je renomovaná značka, ktorá sa preslávila svojím inovatívnym prístupom v oblasti manipulačnej techniky. Jej široké portfólio paletových vozíkov zahŕňa modely pre všetky cenové hladiny a potreby trhu. Spoločnosť sa neustále snaží zlepšovať svoje produkty prostredníctvom moderných technológií, ako sú Li-Ion batérie. S výrobkami ako Jungheinrich EJE 120, ktorý sa špecializuje na interné manipulovanie s nákladom, ponúka efektívne riešenia, ktoré sú vhodné pre široké spektrum aplikácií, od výroby po distribúciu.Pri porovnaní s inými značkami na trhu, Jungheinrich sa odlišuje svojou robustnou konštrukciou a dlhodobou spoľahlivosťou, čo zvyšuje návratnosť investície. V oblasti ceny sa vozíky pohybujú od 700 eur pre základné modely až po 15 000 eur a viac pre pokročilé varianty s viacerými funkciami a prispôsobením. Tieto investície do kvalitnej technológie sa rýchlo vrátia prostredníctvom znížených nákladov na údržbu a efektívnej manipulácie.Jedným z najvýznamnejších pokrokov v oblasti paletových vozíkov sú Li-Ion batérie, ktoré sa čoraz častejšie používajú na napájanie týchto zariadení. Tieto batérie ponúkajú množstvo výhod vrátane vyššej energetickej účinnosti, kratšieho času nabíjania (niekedy pod dve hodiny) a dlhšej životnosti v porovnaní s tradičnými olovenými batériami. Li-Ion batérie sú navyše o polovicu ľahšie, čo výrazne znižuje hmotnosť paletových vozíkov a zefektívňuje manipuláciu.Na druhej strane, ak sa berú do úvahy nevýhody, Li-Ion batérie majú vyššie počiatočné náklady, ktoré môžu byť až o 30 percent vyššie ako pri olovených akumulátoroch. Hoci je ich recyklácia zložitá, čo môže predstavovať ekologické výzvy, dosahuje postupom času firma Jungheinrich aj v danej oblasti pokroky.vysvetľujePo prvotnom použití batérie v novom vozíku sa batéria vracia do firemného recyklačného centra, kde sa pomocou diagnostiky rozdeľujú jednotlivé články v závislosti od ich stavu na repasáciu a použitie zánovných batériách pre zánovné vozíky. Prípadne sa používajú v stacionárnom úložníku elektrickej energie výrobného závodu.“ dodáva odborník.Taktiež je dôležité podľa expertov na manipulačnú techniku správne zaobchádzať s týmito batériami, aby sa predišlo riziku prehriatia. Pri správnom používaní však Li-Ion batérie predstavujú dlhodobú a efektívnu investíciu.S rastúcim dôrazom na ekologické a udržateľné praktiky vo všetkých oblastiach podnikania, paletové vozíky od spoločnosti Jungheinrich sa sústreďujú na výrobu energeticky efektívnych a ekologicky šetrných zariadení. Udržateľnosť je dôležitým faktorom pri rozhodovaní o výbere paletového vozíka, inovatívne riešenia sú založené na využívaní materiálov, ktoré môžu byť recyklované.Zamestnanci a manažéri by mali zvážiť podľa expertov investície do moderných, environmentálne priateľských vozíkov, ktoré nielenže znižujú ekologický dopad, ale zároveň zlepšujú prevádzkovú efektivitu a ziskovosť firiem. Implementácia technológií ako Li-Ion batérie a ďalších moderných funkcií umožňuje firmám optimalizovať svoje operácie a reagovať na rastúce ekologické normy.dodávaSprávny výber paletového vozíka, ktorý zohľadňuje konkrétne potreby a plány rozvoja firmy, môže byť rozhodujúcim faktorom v úspešnosti podnikania. Udržateľné investície do paletových vozíkov a ich energeticky efektívnych zdrojov sú krokom smerom k modernej, efektívnej a priebežne udržateľnej budúcnosti logistického priemyslu.