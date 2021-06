Palivá sú vo väčšine krajín drahšie než v Rakúsku

Viedeň 25. júna (TASR) - Rakúšania zrejme tento rok uprednostnia cestovanie na dovolenku vlastným autom. V mnohých destináciách by si však mali pripraviť viac peňazí na palivá, keďže vo väčšine európskych krajín stoja viac než v Rakúsku. Podľa motoristickej organizácie VCÖ stojí benzín napríklad v Holandsku takmer o polovicu a vo Švédsku o tretinu viac než v Rakúsku. Najlacnejšie je možné v Európe natankovať v Bulharsku.



Citeľne drahšie sú palivá v mnohých susedných krajinách. Natankovanie 50 litrov benzínu v Taliansku stojí zhruba o 17 eur viac než v Rakúsku, v Nemecku približne o 15 eur a na Slovensku o päť eur. V Chorvátsku vyjde 50-litrová nádrž o sedem eur viac, pričom do tejto sumy nie sú započítané kurzové náklady. V Česku môžu Rakúšania natankovať zhruba za rovnakú cenu ako doma, citeľne menej je to v Maďarsku a Slovinsku. V Bulharsku môžu dovolenkári ušetriť 11 eur.



Diesel stojí vo Švajčiarsku o 16 eur viac, vo Francúzsku o 10 eur a v Nemecku, Chorvátsku a Grécku o sedem až osem eur. V Slovinsku, Maďarsku a na Slovensku sú cenové rozdiely minimálne, kým v Bulharsku vyjde 50 litrov o deväť eur menej.



VCÖ odporúča úspornejší štýl jazdy, aby dovolenkár ušetril nielen peniaze, ale aj životné prostredie. "Spálenie jedného litra benzínu vyprodukuje 2,3 kilogramu oxidu uhličitého, v prípade dieselu ide až o 2,6 kilogramu. Ak niekto spotrebuje o 10 litrov paliva menej, zabráni toľkým emisiám oxidu uhličitého, ktoré zodpovedajú hmotnosti plne zabaleného cestovného kufra," cituje agentúra APA experta VCÖ Michaela Schwendigera.