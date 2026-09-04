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Palivá v 35. týždni opäť zdraželi, benzíny výraznejšie ako nafta
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 1,753 eura za liter (+2,9 centa) a prémiové benzíny 1,949 eura za liter (+3 centy).
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Aktuálne ceny benzínov počas 35. týždňa zaznamenali priemerné výkyvy, o tri centy za liter. Spotrebitelia platili za základný benzín aj prémiové druhy najvyššie ceny za posledné štyri týždne. Obyčajná nafta sa medzitýždňovo predávala drahšie o 2,1 centa, zostala na úrovni maxím od novembra 2022. Prémiové druhy medzitýždňovo zdraželi o 1,8 centa za liter, ceny boli najvyššie za viac ako 2,5 roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 1,753 eura za liter (+2,9 centa) a prémiové benzíny 1,949 eura za liter (+3 centy). Základná nafta stála 1,883 eura za liter (medzitýždňovo +2,1 centa) a liter prémiovej nafty 2,079 eura (+1,8 centa). Priemerný medzitýždňový cenový výkyv bol v roku 2026 na hodnote plus-mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako pred rokom, benzín o 15,6 %, prémiový benzín o 13,2 %, nafta o 31,3 % a prémiová nafta o 27,4 %.
Cena základného benzínu na Slovensku bola počas 35. týždňa o 10,1 % (19,7 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,7 % (15,6 centa).
Ceny plynov v závere augusta zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najviac sa zmenila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za 1,930 eura za kilogram (+1 cent). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,802 eura za liter (-0,1 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúcich týždňov, cena bola 1,997 eura za kilogram.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšila cena plynu LNG o 28,2 %, CNG o 20,2 % a LPG o 17,6 %.
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 1,753 eura za liter (+2,9 centa) a prémiové benzíny 1,949 eura za liter (+3 centy). Základná nafta stála 1,883 eura za liter (medzitýždňovo +2,1 centa) a liter prémiovej nafty 2,079 eura (+1,8 centa). Priemerný medzitýždňový cenový výkyv bol v roku 2026 na hodnote plus-mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako pred rokom, benzín o 15,6 %, prémiový benzín o 13,2 %, nafta o 31,3 % a prémiová nafta o 27,4 %.
Cena základného benzínu na Slovensku bola počas 35. týždňa o 10,1 % (19,7 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,7 % (15,6 centa).
Ceny plynov v závere augusta zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najviac sa zmenila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za 1,930 eura za kilogram (+1 cent). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,802 eura za liter (-0,1 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúcich týždňov, cena bola 1,997 eura za kilogram.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšila cena plynu LNG o 28,2 %, CNG o 20,2 % a LPG o 17,6 %.