Palivá v celej EÚ v marci zdraželi, na Slovensku bol rast mierny
Najmenej nafta oproti februáru zdražela v Slovinsku (2,9 %) a na Slovensku a v Maďarsku (zhodne 7 %).
Autor TASR
Luxemburg 21. apríla (TASR) - Ceny palív a mazív v Európskej únii sa v marci medziročne v priemere zvýšili o 12,9 %. Najviac zdraželi v Nemecku (+19,8 %), Rumunsku (+19,6 %) a Holandsku (+18,8 %). V Maďarsku však ceny palív a mazív medziročne klesli o 2,7 % a v Slovinsku sa znížili o 5,9 %. Na Slovensku bol ich rast len mierny, a to o 1,6 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v utorok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Ceny nafty v EÚ medziročne v priemere stúpli o 19,8 % a benzínu o 9,4 %. Medzimesačne nafta v priemere zdražela o 19,1 % a benzín o 10,6 %. Cena nafty sa medzimesačne najviac zvýšila v Česku a Švédsku (zhodne 27,6 %) a v Estónsku (26,8 %). Najmenej nafta oproti februáru zdražela v Slovinsku (2,9 %) a na Slovensku a v Maďarsku (zhodne 7 %).
Cena benzínu v marci najvýraznejšie stúpla v Belgicku (15,1 %), vo Švédsku (15 %), v Rakúsku (14,8 %) a v Česku (14,6 %). Najmenej sa zvýšila v Slovinsku (2,4 %), na Slovensku (3,8 %) a v Maďarsku (4,7 %).
Ceny nafty v EÚ medziročne v priemere stúpli o 19,8 % a benzínu o 9,4 %. Medzimesačne nafta v priemere zdražela o 19,1 % a benzín o 10,6 %. Cena nafty sa medzimesačne najviac zvýšila v Česku a Švédsku (zhodne 27,6 %) a v Estónsku (26,8 %). Najmenej nafta oproti februáru zdražela v Slovinsku (2,9 %) a na Slovensku a v Maďarsku (zhodne 7 %).
Cena benzínu v marci najvýraznejšie stúpla v Belgicku (15,1 %), vo Švédsku (15 %), v Rakúsku (14,8 %) a v Česku (14,6 %). Najmenej sa zvýšila v Slovinsku (2,4 %), na Slovensku (3,8 %) a v Maďarsku (4,7 %).