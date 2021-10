Palivo v Británii stále chýba, hrozí aj masové zabíjanie prasiat

Londýn 1. októbra (TASR) - Po chaotickom týždni, keď britskí vodiči v panike nakupovali pohonné látky do zásoby, bol aj v piatok bez paliva stále veľký počet čerpacích staníc, aj keď britská vláda upokojuje, že situácia sa zlepšuje. Zástupcovia dotknutého sektora však upozorňujú, že bez paliva je stále zhruba 2000 čerpacích staníc a podľa agentúry Reuters len v Londýne a južnom Anglicku je zatvorených niekoľko desiatok púmp. Ďalšie varovanie pre vládu prichádza od chovateľov ošípaných, podľa ktorých brexit spôsobil nedostatok zamestnancov na bitúnkoch a hrozí, že ak sa urýchlene niečo nezmení, v krátkom období budú musieť zlikvidovať viac než 100.000 prasiat.



V dôsledku problémov s rozvozom pohonných látok britská vláda koncom minulého týždňa oznámila, že plánuje vydať dočasné víza pre 5000 zahraničných vodičov kamiónov a 5500 zamestnancov v hydinárskom priemysle, informovala agentúra Reuters. Vláda však nenaznačila žiadne plány pre ďalšie sektory. Premiér Boris Johnson aj viacerí ministri sektorom zápasiacim s nedostatkom pracovnej sily odkázali, že by mali hľadať zamestnancov medzi Britmi, ktorým by mali zvýšiť platy a zlepšiť pracovné podmienky.



Podľa farmárov však hrozí, že pre nedostatok mäsiarov a zamestnancov na bitúnkoch budú nútení nechať usmrtiť až 150.000 ošípaných. Ako povedala šéfka britskej Národnej únie farmárov Minette Battersová, ak vláda nevydá víza pre zahraničných zamestnancov v tomto sektore, hrozí, že "do týždňa či 10 dní bude potrebné usmrtiť priamo na farmách zhruba 150.000 prasiat". Podľa Battersovej je v oblasti spracovania mäsa voľných 43 % miest. Chýba aj veľký počet sezónnych pracovníkov na farmách či vodičov.



Podobne Lizzie Wilsonová zo Združenia chovateľov ošípaných uviedla, že nedostatok zamestnancov v sektore prinútil firmy na spracovanie mäsa výrazne zredukovať produkčnú kapacitu. Výsledkom toho je, že zvieratá, ktorých mäso už malo byť v maloobchodnej sieti, sú stále na farmách, čo spôsobuje problémy v dodržiavaní welfare, teda dobrých životných podmienok zvierat.



"Na farmách je momentálne zhruba 120.000 prasiat, ktorých mäso už malo byť v obchodoch, prípadne v domácnostiach," povedala Wilsonová. Ako dodala, dostávajú so do bodu, keď sú nútení vláde oznámiť, že ak im urýchlene nepomôže, budú nútení tieto zvieratá usmrtiť na farmách, keďže iná možnosť už nebude. Upozornila, že súčasnú krízu pociťujú aj spotrebitelia, keďže spracovateľské podniky obmedzili dodávku jednotlivých produktov z bravčového mäsa do obchodov.