< sekcia Ekonomika
Palivová kríza v Rusku zvyšuje dopyt po čínskych elektromobiloch
Do akej miery sa trh v dôsledku nedostatku benzínu a nafty zmenil, ukazujú čísla zo spoločnosti En Cars so sídlom v Moskve, ktorá sa špecializuje na čínske značky.
Autor TASR
Moskva 4. júla (TASR) - Obrovské vzdialenosti, drsné podnebie a obmedzený počet nabíjacích staníc v Rusku nie sú veľkou podporou pre tamojší trh s elektrifikovanými autami. Palivová kríza v krajine, ktorá je dôsledkom stále častejších ukrajinských útokov na ruskú energetickú infraštruktúru, však situáciu zmenila a výrazne zvýšila dopyt Rusov po čínskych e-vozidlách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Do akej miery sa trh v dôsledku nedostatku benzínu a nafty zmenil, ukazujú čísla zo spoločnosti En Cars so sídlom v Moskve, ktorá sa špecializuje na čínske značky. Jej zakladateľ Jevgenij Zabelin pre agentúru Reuters povedal, že zatiaľ čo ešte pred pár týždňami predal dva až tri elektromobily mesačne, teraz sú to dva až tri denne. „Od zhoršenia palivovej situácie sa dopyt po týchto autách zvýšil niekoľkonásobne, pričom záujem rastie o lacnejšie aj prémiové modely,“ uviedol.
Napriek prudko rastúcemu záujmu o elektrifikované vozidlá je však celkový objem predaja týchto áut v Rusku stále nízky. Dôvodom je, že producenti a dovozcovia neboli pripravení na palivovú krízu a zásoby sú nízke, povedal pre Reuters Sergej Udalov, riaditeľ analytickej agentúry Autostat. Ak však bude kríza pretrvávať, v blízkej budúcnosti sa predaj výrazne zvýši, na čom najviac zarobia čínske firmy ako Geely, Dongfeng, GAC a Chery, dodal.
Za prvých päť mesiacov tohto roka sa v Rusku podľa údajov Autostatu a ministerstva priemyslu a obchodu predalo zhruba 24.600 plug-in hybridov. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 125 %. Predaj čisto elektrických áut vzrástol o 19 % na 4460.
V júni tempo rastu nabralo na intenzite. Len minulý týždeň bolo v Rusku zaregistrovaných 1754 nových plug-in hybridov, čo je takmer o tretinu viac než v predchádzajúcom týždni a zhruba o 50 % viac, než predstavuje priemerné týždenné tempo rastu v tomto roku, uviedlo vedenie Autostatu. Na porovnanie, vlani tvorili čisto elektrické vozidlá a plug-in hybridy z celkového objemu predaja áut v Rusku iba 4,3 %, dodal Autostat.
Do akej miery sa trh v dôsledku nedostatku benzínu a nafty zmenil, ukazujú čísla zo spoločnosti En Cars so sídlom v Moskve, ktorá sa špecializuje na čínske značky. Jej zakladateľ Jevgenij Zabelin pre agentúru Reuters povedal, že zatiaľ čo ešte pred pár týždňami predal dva až tri elektromobily mesačne, teraz sú to dva až tri denne. „Od zhoršenia palivovej situácie sa dopyt po týchto autách zvýšil niekoľkonásobne, pričom záujem rastie o lacnejšie aj prémiové modely,“ uviedol.
Napriek prudko rastúcemu záujmu o elektrifikované vozidlá je však celkový objem predaja týchto áut v Rusku stále nízky. Dôvodom je, že producenti a dovozcovia neboli pripravení na palivovú krízu a zásoby sú nízke, povedal pre Reuters Sergej Udalov, riaditeľ analytickej agentúry Autostat. Ak však bude kríza pretrvávať, v blízkej budúcnosti sa predaj výrazne zvýši, na čom najviac zarobia čínske firmy ako Geely, Dongfeng, GAC a Chery, dodal.
Za prvých päť mesiacov tohto roka sa v Rusku podľa údajov Autostatu a ministerstva priemyslu a obchodu predalo zhruba 24.600 plug-in hybridov. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 125 %. Predaj čisto elektrických áut vzrástol o 19 % na 4460.
V júni tempo rastu nabralo na intenzite. Len minulý týždeň bolo v Rusku zaregistrovaných 1754 nových plug-in hybridov, čo je takmer o tretinu viac než v predchádzajúcom týždni a zhruba o 50 % viac, než predstavuje priemerné týždenné tempo rastu v tomto roku, uviedlo vedenie Autostatu. Na porovnanie, vlani tvorili čisto elektrické vozidlá a plug-in hybridy z celkového objemu predaja áut v Rusku iba 4,3 %, dodal Autostat.