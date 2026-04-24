Palma LIVE bude tento rok výnimočná
Okrem zaujímavého programu prinesie aj dlho očakávaný predpredaj bytov.
Autor OTS
Bratislava, 24. apríla (OTS) – Len raz ročne si môžu nielen Bratislavčania pozrieť zblízka areál Palmy na Račianskej ulici. Brány bývalej fabriky sa záujemcom otvoria aj tento rok 1. mája v rámci podujatia Palma LIVE. Oproti minulým ročníkom bude tento v niečom iný – Corwin totiž spustí predpredaj bytov v novej štvrti. A pomocou nového modelu a vizuálu ukáže, ako bude vyzerať jej prvá etapa.
Podujatie Palma LIVE čaká tretí ročník. Konať sa bude v tradičnom dátume 1. mája na tradičnom mieste – v areáli bývalej fabriky Palma na Račianskej ulici v Bratislave. Prinesie však aj niečo netradičné: spustenie predpredaja bytov v prvej etape projektu. Tá už disponuje záväzným stanoviskom mesta a začatie výstavby plánuje v priebehu roka 2027. „Vďaka tomu môžeme vybraným záujemcom ponúknuť niekoľko desiatok bytov z prvej etapy, ktorú by sme chceli začať stavať už budúci rok. V ponuke máme byty rôznych veľkostí, od 1- až po 5-izbové,“ približuje Marek Švec, vedúci predaja pre Slovensko v Corwin-e.
Každá budova v revitalizovanej Palme bude mať svoj vlastný unikátny charakter, vrátane dizajnu a štandardu jednotlivých bytov. Čerešničkou na torte budú tie v Zámočníckej dielni – jednej z bývalých priemyselných stavieb, ktoré pamätajú na časy, kedy bola Palma ešte aktívnou fabrikou. Pôjde o špeciálne byty s industriálnym charakterom a vyššou úrovňou štandardu.
Už prvá etapa prinesie do revitalizovaného územia aj moderné kancelárske priestory či obchodné prevádzky a bežné služby. Pribudnú napríklad potraviny, drogéria, viaceré reštaurácie a kaviarne či detské centrum. „Vďaka tomu už prvá etapa Palmy prinesie bohatý mix funkcií. Ľudia, ktorí tu budú žiť a pracovať, vybavia všetko dôležité priamo na mieste. Rozmanité funkcie jednotlivých budov, vrátane ich rozmerov, priblíži návštevníkom Palma LIVE aj model prvej etapy projektu. Okrem neho sa bude dať v projektovom stánku porozprávať priamo s projektovým tímom Palmy a pozrieť sa na podrobnejšiu podobu budúceho projektu, vrátane množstva zelených plôch, námestí a vnútrobloku prvej etapy. Sú to práve verejné priestory a premyslený urbanizmus, ktoré robia z Palmy unikátnu štvrť a skvelé miesto na život. Vďaka tomu sa ľudia, ktorí tu budú bývať, budú cítiť doma nielen vo vnútri svojho bytu, ale aj mimo neho,“ vysvetľuje Marek Švec.
Na svoje si však prídu nielen tí, ktorí uvažujú o novom domove, prípadne o investovaní do nehnuteľnosti v novej modernej štvrti. Ako aj po minulé roky, aj teraz sa na Palma LIVE bude dať dobre najesť. V srdci budúceho hlavného námestia štvrte nájdu návštevníci množstvo stánkov s chutným jedlom a pitím či výrobky lokálnych farmárov.
Pre tých, čo chcú nasýtiť aj svoju zvedavosť, bude pripravené premietanie 25-minútového dokumentu „Za lepšie mestá“. Corwin ho natočil v spolupráci so spoluautormi Palmy - architektmi Janom Gehlom a Davidom Simom. „Títo dvaja svetoznámi urbanisti dali Palme jej budúcu podobu a do nej pretavili svoje myšlienky. Nimi v minulosti menili celé mestá tak, aby sa ich obyvateľom žilo lepšie. Práve tieto princípy tvorby miest pre ľudí náš dokument ukazuje. Sme na túto spoluprácu veľmi hrdí, keďže Corwin je jediným developerom v strednej Európe, s ktorým Jan Gehl a David Sim spolupracujú, “ približuje Marek Švec. Pre záujemcov o architektúru a históriu lokality, v ktorej sa Palma nachádza, bude pripravená aj prehliadka pod taktovkou Petra Fialu z Bratislavských potuliek.
Corwin však nezabudol ani na umenie pod holým nebom. V spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení pripravil výstavu študentských prác priamo v areáli Palmy, vrátane sôch. Študenti Katedry dizajnu zas navrhli mobiliár, ktorý dokáže spríjemniť pobyt v parku či na námestí. Návštevníci budú môcť hlasovať za tie najlepšie diela. „Aj vďaka tomu bude Palma LIVE skvelou príležitosťou pre každého záujemci nahliadnuť do budúcnosti tohto dnes zanedbaného územia. Ukáže v malom to, čo nová štvrť prinesie vo veľkom – priestor, v ktorom sa budú dobre cítiť malí i veľkí,“ dodáva Marek Švec.
