Protimonopolný úrad začal správne konanie o koncentrácii FirstFarms

Bratislava 13. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Constantinsborg A/S, (Ormslev, Dánsko) nad spoločnosťou FirstFarms A/S, (Billund, Dánsko) a tým nepriamo tiež nad dcérskymi spoločnosťami skupiny FirstFarms, pôsobiacimi v SR v oblasti poľnohospodárskej produkcie. Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ.



Zdôraznila, že fyzické a právnické osoby môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.



Dánska spoločnosť FirstFarms A/S podľa Obchodného registra SR pôsobí na Slovensku priamo alebo nepriamo v piatich spoločnostiach, a to so sídlom v Malackách a v Gabčíkove.