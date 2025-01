Panasonic Energy chce znížiť závislosť od dodávok z Číny

Las Vegas 7. januára (TASR) - Dodávateľ americkej automobilky Tesla Panasonic Energy plánuje eliminovať svoju závislosť od dodávateľského reťazca v Číne v prípade batérií pre elektrické vozidlá vyrábané v USA. Uviedol to Allan Swan, prezident Panasonic Energy of North America, na veľtrhu CES v Las Vegas. Označil to pritom za "cieľ číslo jeden". TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Komentáre Swana ukazujú, ako sľub novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť dovozné clo na čínsky tovar núti spoločnosti na celom svete prehodnotiť svoje výrobné procesy.



Panasonic Energy, ktorá dodáva batérie Tesle, ako aj ďalším automobilkám, je divíziou japonského gigantu Panasonic.



Trump sľúbil, že zavedie clá vo výške 10 % na globálny dovoz do USA a 60 % na čínsky tovar. A plánuje tiež clá vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika.



Prvá vec, ktorú musí podnik urobiť v súvislosti s Trumpovými tarifami, je obmedziť závislosť od dodávateľského reťazca z Číny, povedal Swan pre agentúru Reuters. "Máme nejaké čínske dodávky, ale nemáme ich veľa," povedal a tým, že spoločnosť plánuje zrýchliť snahy o ich nahradenie. Väčšina dodávok pre Panasonic Energy v USA pochádza zo zahraničia vrátane Kanady, dodal Swan.



Spoločnosť Panasonic Energy prevádzkuje v USA továreň v Nevade a tento rok plánuje otvoriť druhú továreň v Kansase.



Japonské firmy sa pripravujú na neistotu po nástupe Trumpa do úradu, najmä v v súvislosti s jeho obchodnou politikou.