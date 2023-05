Panasonic plánuje nové závody v Severnej Amerike do roku 2030

Tokio 18. mája (TASR) – Japonská spoločnosť Panasonic plánuje zvýšiť svoju výrobu batériových článkov do roku 2030 vybudovaním dvoch alebo viacerých nových tovární v Severnej Amerike. Vedenie spoločnosti to oznámilo vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť, ktorej energetická divízia vyrába batérie pre americkú automobilku Tesla, sa snaží zvýšiť svoju kapacitu výroby autobatérií na 200 gigawatthodín ročne do marca 2031. To je približne štvornásobok úrovne z konca tohtoročného marca, uviedla v prezentácii na svojej webovej stránke.



Panasonic plánuje postaviť najmenej dve nové továrne na výrobu batérií v Severnej Amerike, potvrdil hovorca pre Reuters. Zatiaľ sa však nerozhodol, kde konkrétne to bude, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Juki Kusumi.



"Môže to byť Nevada, Kansas alebo niekde inde," povedal Kusumi počas tlačovej konferencie po prezentácii o stratégii spoločnosti.



Panasonic už prevádzkuje výrobnú linku vo svojej továrni vo Wakajama v Japonsku. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov k nej plánuje pridať ďalšie dve nové lokality aj na domácom trhu. Jednou z nich bude nová výrobná prevádzka v meste Osaka v roku 2024. A druhou bude miesto pre vývoj nových batérií, ktoré plánuje zriadiť v roku 2025 v susednom meste Kadoma.