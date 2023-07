Panasonic plánuje postaviť štyri nové továrne na výrobu batérií

Osaka 3. júla (TASR) - Japonská spoločnosť Panasonic Energy bude musieť postaviť ďalšie štyri továrne, aby dosiahla svoj ciel prudkého zvýšenia výroby batérií. Uviedol to v pondelok technologický šéf divízie výroby batérií spoločnosti Panasonic Šoičiró Watanabe. Jeho vyjadrenie prinieslo prvý jasný údaj o počte ďalších tovární, ktoré bude dodávateľ automobilky Tesla potrebovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V máji spoločnosť oznámila, že sa snaží zvýšiť svoju kapacitu výroby batérií na 200 gigawatthodín (GWh) ročne do marca 2031. To je približne štvornásobok úrovne z konca tohtoročného marca.



Spoločnosť môže ťažiť z dohody uzavretej v marci medzi Spojenými štátmi a Japonskom, ktorá umožňuje japonským výrobcom prístup k americkým daňovým úľavám na elektromobily. Panasonic Energy už má v USA závod v Nevade a buduje druhý v Kansase. Po jeho uvedení do prevádzky by sa mala zvýšiť ročná kapacita výroby batérií na 80 GWh, uviedla spoločnosť.



"Budeme potrebovať ďalšie štyri továrne," povedal Watanabe. Konkrétne miesta, časové rámce ani veľkosť investícií neuviedol. Naznačil že je otvorený potenciálnym spoločným podnikom na výrobu batérií pre elektromobily, okrem iného s automobilkou Mazda Motor.



Povaha takýchto projektov sa mení, pričom za všetky investície už nezodpovedajú len samotní výrobcovia batérií, poznamenal Watanabe.