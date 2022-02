Panasonic plánuje začať výrobu novej batérie pre Teslu v marci 2024

Tokio 28. februára (TASR) - Japonská spoločnosť Panasonic v pondelok oznámila, že začne sériovú výrobu novej lítium-iónovej batérie pre automobilku Tesla do konca marca 2024 vo svojom závode v Japonsku.



Batéria formátu 4680 (šírka 46 milimetrov a výška 80 milimetrov), ktorú japonská spoločnosť predstavila vlani v októbri, je približne päťkrát väčšia ako tie, ktoré sa v súčasnosti dodávajú spoločnosti Tesla. To znamená, že americký výrobca elektrických vozidiel si bude môcť znížiť výrobné náklady.



Očakáva sa tiež, že nová batéria zlepší dojazd vozidiel, čo by mohlo Tesle pomôcť prilákať viac zákazníkov.



Panasonic postaví dve nové výrobné linky vo svojej továrni na výrobu batérií vo Wakajama v západnom Japonsku, uviedla spoločnosť v tlačovej správe. Nespresnila, koľko financií investuje do expanzie.



Noviny Nikkei už predtým informovali, že Panasonic plánuje investovať do závodu 80 miliárd jenov (617,09 milióna eur).



(1 EUR = 129,64 JPY)