Panasonic potrebuje znížiť závislosť od dopytu po batériách od Tesly

Tokio 14. marca (TASR) - Japonská spoločnosť Panasonic bude musieť znížiť svoju nadmernú závislosť od dopytu zo strany americkej firmy Tesla zvýšením kompatibility svojich batérií s elektrickými vozidlami od iných svetových výrobcov automobilov. Informovali o tom v nedeľu noviny Financial Times s odvolaním sa na slová odchádzajúceho riaditeľa spoločnosti Kazuhira Cugu.



Podľa neho musí Panasonic zmeniť svoj prístup, nespoliehať sa výlučne na Teslu a poobzerať sa aj po iných odberateľoch, keďže automobilky prechádzajú k výrobe elektromobilov.



Japonský konglomerát v novembri oznámil, že Cuga po deviatich rokoch pôsobenia na čele spoločnosti 1. apríla 2021 odchádza z funkcie, kde ho vystrieda Juki Kusumi.



Panasonic pod Cugovým vedením presunul svoju pozornosť od spotrebnej elektroniky s nízkym ziskom k batériám, továrenským strojom a komponentom. Konglomerát minulý mesiac uviedol, že očakáva v aktuálnom finančnom roku (do 31. marca 2021) zisk z dodávok batérií americkej Tesle.



Panasonic pritom uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Tesla o spoločnom vybudovaní „gigantickej továrne" na výrobu batérií v hodnote 5 miliárd USD (4,19 miliardy eur) neďaleko mesta Reno v Nevade.



(1 EUR = 1,1933 USD)