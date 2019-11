Panasonic predá stratovú divíziu polovodičov taiwanskej firme Nuvoton

Tokio 28. novembra (TASR) - Japonský výrobca elektroniky Panasonic vo štvrtok oznámil, že svoju stratovú divíziu polovodičov predá taiwanskej firme Nuvoton Technology za 250 miliónov USD (227,09 milióna eur). Japonskému koncernu sa totiž nedarí zvýšiť svoj zisk.



Predaj je súčasťou plánov spoločnosti Panasonic, ktorá chce znížiť fixné náklady o 100 miliárd jenov (832,08 milióna eur) do konca marca 2022 konsolidáciou výrobných miest a reformami v stratových firmách.



Panasonic už odpredal väčšinu svojej divízie výroby čipov, pretože zaostal za rivalmi z Južnej Kórey a Taiwanu. Koncern zatvoril alebo presunul svoje výrobné zariadenia do spoločného podniku s izraelským Tower Semiconductor.



Jeho polovodičová divízia sa v súčasnosti zameriava na navrhovanie čipov a senzorov pre smartfóny, automobily a bezpečnostné kamery. Tento mesiac predal časť divízie japonskej firme Rohm.



Najnovší obchod zahŕňa predaj celého spoločného podniku, v ktorom má Panasonic 49 % a izraelský Tower Semiconductor 51 %, taiwanskej firme.



Panasonic uviedol, že predaj nebude mať žiadny významný vplyv na jeho zisk. Zverejnená hodnota transakcie však nezahŕňa sumu, ktorú Nuvoton zaplatí za podiel Tower Semiconductor.



Nuvoton vo vyhlásení uviedol, že transakcia by mala byť dokončená do júna 2020 a „zvýši prítomnosť Nuvotonu v globálnom priemysle polovodičov prostredníctvom väčšieho rozsahu a objemu polovodičových riešení“.



Spoločnosť Nuvoton sa v roku 2008 odčlenila od Winbond Electronics a dodáva čipy pre elektroniku vrátane počítačov a audio produktov.



Koncern Panasonic presmeroval svoju pozornosť od spotrebnej elektroniky s nízkymi maržami a stavil na podniky, ktoré dodávajú komponenty automobilkám. Tiež na spoluprácu s továrňami a firmami na procesoch automatizácie.



Ani tento posun jej však nedokázal zvýšiť zisk v čase, keď obchodný spor medzi USA a Čínou zasiahol priemysel.



(1 EUR = 1,1009 USD; 1 EUR = 120,18 JPY)