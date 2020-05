Panasonic zaznamenal v minulom finančnom roku pokles zisku o asi 29 %

Tokio 18. mája (TASR) - Japonský koncern Panasonic, popredný dodávateľ batériových článkov pre spoločnosť Tesla, zaznamenal v minulom finančnom roku 2019/20 pokles prevádzkového zisku o takmer 29 %. A nevydal prognózu pre tento rok vzhľadom na neistotu spojenú s vplyvom nového koronavírusu.



Prevádzkový zisk koncernu sa za rok do 31. marca 2020 znížil o 28,6 % na 293,75 miliardy jenov (2,54 miliardy eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk 295,3 miliardy JPY.



Pandémia koronavírusu prinútila spoločnosť Panasonic zavrieť množstvo závodov na celom svete, čo viedlo k narušeniu dodávok komponentov pre notebooky, práčky, automobily a zariadenia tovární.



Navyše, pandémia zasiahla Panasonic v čase, keď sa snaží nájsť nové spôsoby, ako dosiahnuť rast, keďže jeho strategický prechod na výrobu komponentov zo spotrebnej elektroniky nedokázal naštartovať rast zisku.



Automobilový priemysel sa síce prepadol do straty, ale spoločný podnik Panasonicu a Tesly v americkej Nevade zaznamenal štvrťročný zisk v období január-marec, uviedla japonská spoločnosť bez zverejnenia čísel.



Japonská spoločnosť je opatrná pri rozširovaní partnerstva s Teslou, pretože jej investícia do továrne v Nevade už dlhšie neprináša solídnu návratnosť. Problémy sú s produkciou aj s odkladmi na strane amerického partnera.



Spoločnosť Panasonic sa tento rok rozhodla ukončiť výrobu solárnych článkov v newyorskom závode Tesly.



Stratila tiež štatút výhradného dodávateľa batérií pre Teslu, pretože sa rozhodla nepostaviť novú továreň na batérie v Číne. Americký výrobca automobilov tak uzavrel partnerstvo s juhokórejskou spoločnosťou LG Chem a čínskou CATL.



Ďalším náznakom napätého partnerstva sú plány Tesly na vývoj novej, lacnejšej batérie pre Model 3 v Číne s firmou CATL.



(1 EUR = 115,53 JPY)