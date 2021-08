Pandémia a hurikány posilnili dominanciu hráčov v Mexickom zálive

Houston 16. augusta (TASR) - Pandémia nového koronavírusu výrazne urýchlila konsolidáciu v oblasti produkcie ropy a plynu v americkej oblasti Mexického zálivu. Prudko klesajúce ceny ropy v pandemickom období obmedzili možnosti menších firiem, ktoré boli pôvodne považované za budúcnosť sektora.



Spolu s pandémiou šance menších ťažobných spoločností, často kontrolovaných investičnými firmami, ktoré sa dali na ťažbu z podmorských ložísk v minulom desaťročí, ovplyvnil aj zvyšujúci sa počet hurikánov. Kombinácia nepriaznivých faktorov dotlačila niektoré firmy do bankrotu, iné svoje aktivity radšej presmerovali do pre ne ziskovejších oblastí.



"Konsolidácia v sektore bude v nasledujúcom období pokračovať," povedal Colin White, analytik zo spoločnosti Rystad Energy. "Producentov financovaných investičnými spoločnosťami postupne pohlcujú väčšie firmy, prípadne prieskum v Mexickom zálive opúšťajú a radšej sa orientujú na bezpečnejšie infraštruktúrne investície," dodal.



Poukazujú na to údaje amerického Úradu pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia (BSEE). Podľa neho 10 najväčších producentov na čele s firmami Royal Dutch Shell, BP a Chevron sa tento rok na celkovej ťažbe v regióne podieľa 86 %. Pred štyrmi rokmi ich podiel predstavoval 75 %.