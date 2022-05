Pandémia a problémy s čipmi zrazili kvartálny zisk Hondy o vyše 40 %

Tokio 13. mája (TASR) - Japonská automobilka Honda zaznamenala za 1. štvrťrok pokles čistého zisku o viac než 40 %. Klesol aj prevádzkový zisk, a to o viac než 6 %. Dôvodom je opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom v Ázii, problémy s dodávkami čipov a rast vstupných nákladov.



Ako uviedla agentúra Reuters, čistý zisk Hondy dosiahol za posledný kvartál obchodného roka 2021/2022 (skončil sa v marci) 124,90 miliardy jenov (933,13 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 41,5 %.



Prevádzkový zisk klesol o 6,4 % na 199,5 miliardy jenov. Najviac ho ovplyvnil rast nákladov. Výsledky však prekonali očakávania trhov, keďže analytici počítali s poklesom prevádzkového zisku na 152,2 miliardy jenov.



Konsolidované tržby dosiahli 3,88 bilióna jenov, čo medziročne predstavuje rast o 7 %. Rast zaznamenali napriek tomu, že automobilovej divízii sa nedarilo.



V súčasnom obchodnom roku spoločnosť očakáva mierny rast čistého zisku a zvýšenie tržieb o vyše 11 %, naopak, v prípade prevádzkového zisku počíta s poklesom. Čistý zisk by mal vzrásť o 0,4 % a tržby o 11,7 %, zatiaľ čo pri prevádzkovom zisku očakáva firma pokles o 7 %.