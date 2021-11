Pandémia bude stáť svetový cestovný ruch v tomto roku 2 bilióny USD

Madrid 29. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu bude v roku 2021 stáť svetový cestovný ruch 2 bilióny USD (1,77 bilióna eur) stratených príjmov, čo je podobná suma ako minulý rok. Uviedla to v pondelok Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride, podľa ktorej je zotavovanie tohto sektora stále „krehké“ a „pomalé“.



UNWTO zverejnila svoju predpoveď v čase, keď Európa čelí prudkému nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19 a vo svete sa začína rýchlo šíriť nový zmutovaný variant omikron.



Podľa organizácie medzinárodné príjazdy turistov zostanú v tomto roku o 70 až 75 % nižšie ako 1,5 miliardy príjazdov zaznamenaných v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie. To je podobný pokles ako v roku 2020, skonštatovala UNWTO.



Globálny turistický sektor už v minulom roku stratil v dôsledku pandémie príjmy vo výške 2 biliónov USD a stal sa tak jedným z odvetví najviac zasiahnutých tzv. zdravotnou krízou.



Aj keď organizácia poverená podporou turizmu nemá odhad výkonnosti odvetvia v budúcom roku, upozornila, že jeho strednodobý výhľad nie je povzbudivý. „Napriek nedávnemu zlepšeniu nerovnomerná miera očkovania na celom svete a nové kmene koronavírusu, ako sú variant delta a omikron, by mohli ovplyvniť už aj tak pomalé a krehké zotavovanie," uvádza sa vo vyhlásení.



Zavedenie nových obmedzení a blokád v niekoľkých krajinách v uplynulých týždňoch ukazuje, ako „veľmi nepredvídateľná je situácia,“ povedal šéf UNWTO Zurab Pololikašvili.



"Je to historická kríza v cestovnom ruchu, ale cestovný ruch má silu zotaviť sa pomerne rýchlo," dodal pred začiatkom výročného Valného zhromaždenia WTO v Madride v utorok (30. 11.). "Naozaj dúfam, že rok 2022 bude oveľa lepší ako rok 2021," dodal.



Okrem cestovných obmedzení súvisiacich s vírusom čelí turistický priemysel v tomto roku aj ekonomickým tlakom v dôsledku pandémie, ako sú prudký nárast cien ropy a problémy v dodávateľských reťazcoch, upozornila UNWTO.



Pololikašvili vyzval krajiny, aby harmonizovali svoje vírusové protokoly a obmedzenia, pretože turisti „sú zmätení a nevedia, ako cestovať“.



Medzinárodné príjazdy turistov sa počas letnej sezóny na severnej pologuli "obnovili" vďaka zvýšenej dôvere v cestovanie, rýchlemu očkovaniu a zmierneniu obmedzení pre vstup v mnohých štátoch, uviedla UNWTO.



„Napriek zlepšeniu v 3. štvrťroku zostáva tempo oživenia v jednotlivých regiónoch sveta nerovnomerné v dôsledku rôznych stupňov obmedzení mobility, zaočkovanosti a dôvery cestovateľov,“ dodal.



Prílety na niektoré ostrovy v Karibiku a južnej Ázii, ako aj do niektorých destinácií v južnej Európe sa v 3. štvrťroku priblížili alebo v niektorých prípadoch aj prekročili úrovne pred pandémiou.



Iné štáty a regióny však takmer vôbec nevideli žiadnych turistov, najmä v Ázii a Tichomorí, kde počet príchodov klesol o 95 % v porovnaní s rokom 2019, keďže mnohé destinácie zostali uzavreté pre nepodstatné cestovanie.



Celkovo 46 destinácií (21 % všetkých vyhľadávaných destinácií na celom svete) má v súčasnosti svoje hranice pre turistov úplne uzavreté, uvádza UNWTO. Ďalších 55 má svoje hranice pre zahraničných návštevníkov čiastočne uzavreté, zatiaľ čo len štyri krajiny zrušili všetky obmedzenia súvisiace s vírusom: Kolumbia, Kostarika, Dominikánska republika a Mexiko.



Na budúcnosť odvetvia cestovného ruchu sa zameria výročné valné zhromaždenie WTO, ktoré potrvá do piatka (3. 12.). Podujatie, na ktorom sa stretnú zástupcovia zo 159 členských štátov organizácie, sa pôvodne malo konať v Marakéši. Maroko sa však koncom októbra rozhodlo neusporiadať ho pre nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 v mnohých štátoch.



Pred pandémiou sa sektor cestovného ruchu podieľal asi 10 % na svetovom hrubom domácom produkte (HDP) a pracovných miestach.



(1 EUR = 1,1291 USD)