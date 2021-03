Pandémia dopomohla k rastu zisku zásielkovej firmy FedEx o vyše 150 %

Memphis 19. marca (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 3. kvartál súčasného obchodného roka rast zisku o viac než 150 %. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, ktorá zvýšila nákupy cez internet, a tým aj aktivitu zásielkových spoločností. Do skončeného kvartálu navyše spadli pre zásielkové firmy kľúčové vianočné sviatky.



Spoločnosť uviedla, že za 3. štvrťrok, čo znamená obdobie od decembra do konca februára, zaznamenala upravený čistý zisk 939 miliónov USD (788,28 milióna eur). Medziročne to predstavuje rast o 153 %.



Zisk na akciu sa zvýšil na 3,47 USD, čím spoločnosť prekonala odhady analytikov. Tí počítali so ziskom na akciu na úrovni 3,23 USD.



Tržby za 3. štvrťrok dosiahli 21,5 miliardy USD. V porovnaní s 3. kvartálom predchádzajúceho obchodného roka tak vzrástli o 23 %. Potiahli ich vianočné sviatky, keď zákazníci veľký počet tovarov objednávali cez internet, ako aj dodávky vakcín.



Akcie spoločnosti vzrástli o 4 %. Trhy tak reagovali na vyjadrenia šéfa FedExu Fredericka Smitha, že vysoký dopyt po službách spoločnosti očakáva aj v nasledujúcom období.



(1 EUR = 1,1912 USD)