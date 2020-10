Slovenská pošta: Pandémia komplikuje doručovanie expres zásielok

Bratislava 6. októbra (TASR) – Expresné zásielky v rámci vnútroštátnej prepravy môžu meškať. Súvisí to s vyhláseným núdzovým stavom na Slovensku, narastajúcim počtom nakazených novým koronavírusom a pretrvávajúcimi opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



„Slovenská pošta preto dočasne negarantuje lehotu prepravy pri expres zásielkach,“ skonštatovala hovorkyňa. Zákazníkov však ubezpečila, že pošta robí všetko pre to, aby všetky zásielky boli doručené včas, ale vzhľadom na postupne prijímané opatrenia a ďalšie nepredvídateľné skutočnosti ovplyvňujúce distribučný proces, ako je napríklad karanténa zamestnancov zabezpečujúcich tento proces, môžu niektoré zásielky meškať.