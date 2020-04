Pandémia koronavírusu môže spôsobiť nárast bankrotov vlád

New York 15. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu môže spôsobiť nárast počtu krajín, ktoré nedokážu splácať svoje dlhy.



V najbližších 12 až 18 mesiacoch sa zrejme zvýši počet krajín, ktoré sa dostanú do platobnej neschopnosti, keďže vlády po celom svete zvyšujú výdavky na obmedzenie ekonomických škôd pandémie, uviedol hlavný ekonóm poradenskej spoločnosti The Economist Intelligence Unit Simon Baptist.



"Myslím si, že tu uvidíme isté problémy, napríklad môžeme vidieť návrat krízy eurozóny s krajinami ako Grécko alebo Taliansko, ktoré zrejme budú v jej centre," povedal Baptist pre CNBC. Spomedzi rozvíjajúcich sa ekonomík spomenul Južnú Afriku a Brazíliu, ktoré zrejme čaká ďalšia kríza. "A samozrejme Argentína je už opäť v platobnej neschopnosti."



Novým koronavírusom sa už po celom svete nakazilo vyše 1,9 milióna ľudí. Pandémia spôsobila, že vlády prijali bezprecedentné reštriktívne opatrenia na jej zastavenie, čo tiež spôsobilo prudké zníženie ekonomickej aktivity. Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok (14. 4.) revidoval svoje prognózy a aktuálne počíta v tomto roku s poklesom globálnej ekonomiky o 3 %. Na porovnanie ešte v januári predpovedal nárast o 3,3 %.



Viacero vlád ohlásilo veľké balíky stimulov na podporu svojich ekonomík, pričom niektoré zvyšujú svoje dlhy, aby ich mohli financovať. USA zvyšuje emisiu dlhopisov a dokonca aj tradične fiškálne konzervatívne Nemecko plánuje zvýšiť nové pôžičky až o 150 miliárd eur.



Baptist však upozorňuje, že nie všetky vlády dosiahnu na financovanie, ktoré potrebujú. Predovšetkým rozvíjajúce sa ekonomiky môžu čeliť veľkej výzve presvedčiť medzinárodných investorov, aby im požičali viac peňazí v čase, keď investori hľadajú bezpečné prístavy.