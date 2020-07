Pandémia koronavírusu stlačila fínske aerolínie Finnair do straty

Helsinki 24. júla (TASR) - Fínska letecká spoločnosť Finnair zaznamenala za 2. kvartál prepad tržieb o viac než 90 %, čo viedlo k strate vyše 170 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka bola firma v zisku.



Fínsky národný letecký dopravca v piatok uviedol, že za 2. štvrťrok zaznamenal stratu 172 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období roka 2019 evidoval zisk 31 miliónov eur. Tržby sa medziročne prepadli o 91,3 % na 68,6 milióna eur.



"Pod 2. kvartál Finnairu sa podpísal jediný faktor - pandémia nového koronavírusu," povedal šéf leteckej spoločnosti Topi Manner, ktorého citovala agentúra DPA. "Vyvíjalo sa to tak, ako sme očakávali. Naša prepravná kapacita klesla na 3 %, keďže počas 2. štvrťroka sme prevádzkovali iba lety, ktoré boli pre Fínsko nevyhnutné," dodal.



Aerolínie, v ktorých väčšinu kontroluje štát, zároveň informovali, že v 2. štvrťroku prepravili približne 100.000 cestujúcich. Medziročne to predstavuje pokles o 97,5 %. Situáciu čiastočne zachraňovala nákladná preprava, po ktorej bol počas pandémie dopyt. Tá sa na celkových kvartálnych tržbách spoločnosti podieľala podľa Mannera viac než dvomi tretinami.



Výsledky ovplyvnili aj požiadavky na vrátenie peňazí za zrušené lety počas pandémie. Dopyt by sa podľa spoločnosti mal postupne zvyšovať, aerolínie však zároveň poukázali na pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s možnou druhou vlnou pandémie.