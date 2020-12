Pandémia koronavírusu zhoršila recesiu a zvýšila chudobu v Argentíne

Buenos Aires 20. decembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu ešte zhoršila recesiu, ktorá sa v Argentíne začala v roku 2018. Vláda v Buenos Aires musela tento rok vyhlásiť štátny bankrot, už druhý za uplynulých 20 rokov. A zároveň, hospodárske problémy zvýšili chudobu. Čoraz viac ľudí je tak odkázaných na potravinovú pomoc.



Prezident Alberto Fernández, ktorý nastúpil do úradu približne pred rokom, vyhlásil v marci celoštátnu blokádu. Mnohé z obmedzení boli medzitým zrušené, ale vírus sa šíri ďalej a doposiaľ mu podľahlo vyše 41.000 ľudí.



Podľa Argentínskej katolíckej univerzity (UCA) podiel chudobných vzrástol v 3. štvrťroku 2020 na 44,2 % zo 40,8 % rok predtým.



Nárast chudoby sa z veľkej časti vysvetľuje ako dôsledok pandémie a opatrení, ktoré vláda zaviedla, aby obmedzila jej šírenie, uviedol Juan Ignacio Bonfiglio, výskumný pracovník z UCA. Pandémia mala totiž negatívny vplyv na trh práce, najmä na menej štruktúrované povolania a neformálny sektor ekonomiky, dodal.



Centrálna banka na základe najnovšieho prieskumu medzi poprednými analytikmi predpovedá, že argentínska ekonomika tento rok klesne o 10,9 % a v roku 2021 sa odrazí od dna a stúpne o 4,8 %.



Gustavo Delgado chodí každý deň do komunitnej špajze vo svojej štvrti La Boca v hlavnom meste Buenos Aires, aby získal aspoň jedno jedlo denne pre svoju rodinu.



Delgado upratoval kancelárie, ale prišiel o prácu po tom, čo spoločnosť, pre ktorú pracoval, skrachovala. Zatiaľ si nenašiel novú prácu a dlhuje už tri mesačné platby za nájom. "Spoločnosť nás prinútila rezignovať a prijať biedne malé odstupné. To nás udržalo nad vodou iba niekoľko dní," skonštatoval.